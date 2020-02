Anzeige

Coupa Software, ein Unternehmen im Bereich Cloud-basiertes Spend Management, hat die Simeno Holding, ein Unternehmen, das im Bereich der katalogübergreifenden Suche und des erweiterten Katalogmanagements aktiv ist, übernommen.

Simeno extrahiert kundenspezifische Inhalte aus Websites von Drittanbietern und ermöglicht dadurch katalogübergreifendes Suchen, einschließlich Inhalten vieler führender B2B-Marktplätze. Die Suchfunktionalität von Simeno ermöglicht Mitarbeitern die gleichzeitige Suche in Firmen-intern und von Lieferanten verwalteten Katalogen. Das Unternehmen konzentriert sich auf das Lieferantenkatalogmanagement sowie das schnelle Hochladen von und Suchen in Katalogen. Coupa plant nach eigenen Angaben, sein Open-Buy-Programm durch solche Marktplätze zu erweitern. Mit der Übernahme will Coupa ihre lokale Präsenz in Deutschland und der Schweiz verstärken. (sd)

Kontakt: Coupa Software, Frankfurt/Main

www.coupa.com

17. Februar 2020