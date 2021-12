Welthandel: Das Tauziehen um Waren geht bis Mitte 2022 weiter

Die aktuelle Volatilität im Welthandel dürfte wohl bis mindestens Sommer 2022 die neue Norm sein. Zu diesem Schluss kommt die neue Welthandelsstudie „Battling out of supply chain disruptions“ des französischen Kreditversicherers Euler Hermes.

Der Rückgang des Welthandels im dritten Quartal 2021 (-1,1 % Volumen im Vergleich zum Vorquartal) im Zuge der vielerorts rollenden vierten Coronawelle dürfte nur vorübergehend sein. Schon im vierten Quartal sollte sich der weltweite Warenhandel mit +0,8 Prozent zum Vorquartal leicht erholen, so die Studie.

Demnach legt der Welthandel 2021 beim Volumen der gehandelten Waren und Dienstleistungen insgesamt um voraussichtlich rund acht Prozent Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu, beim Wert sogar um 18 Prozent. Grund für die starke Wertsteigerung seien neben Lieferengpässen die hohen Frachtkosten in der Schifffahrt und der starke US-Dollar (USD).

In den kommenden zwei Jahren dürfte sich das weltweite Handelsvolumen laut Euler Hermes mit +5,4 Prozent im Jahr 2022 und +4 Prozent im Jahr 2023 sukzessive auf Vorkrisenniveau einpendeln. Auch die Entwicklung beim Wert der gehandelten Waren soll sich in den kommenden zwei Jahren normalisieren (2022: +7,2 %; 2023: +5,7 %).

Flaschenhals China bremst den Welthandel aus

„Auf und Abs sind auch im kommenden Jahr an der Tagesordnung“, sagt Ana Boata, Head of Economic Research bei Euler Hermes. „Wir schätzen, dass aktuell rund vier Prozent der weltweit gehandelten Waren durch Engpässe in der Schifffahrt feststecken. Das Tauziehen um Waren dürfte bis mindestens Sommer 2022 weitergehen. Die USA sitzen dabei weiterhin am längeren Hebel und sowohl Deutschland als auch Europa müssen sich hinten anstellen. China bleibt dabei der Flaschenhals durch die Null-Covid-Politik sowie eine starke Volatilität bei der Nachfrage und Logistik im Zuge des Chinesischen Neujahrs.“

Europa ist im Vergleich zu den USA wesentlich stärker von Zwischenerzeugnissen abhängig. Auch die Abhängigkeit von China ist insgesamt groß: Bei Euler Hermes geht man davon aus, dass ein Rückgang der gesamten chinesischen Exporte um 10 Prozent für die EU spürbare Folgen hätte. Dies würde zu einem Rückgang der Produktion im Metallsektor um mehr als sechs Prozent führen, im Automobilsektor (einschließlich Transportausrüstung) um mehr als drei Prozent und im Computer- und Elektroniksektor um mehr als ein Prozent.

Europa hinkt außerdem sowohl bei Produktionskapazitäten im verarbeitenden Gewerbe als auch bei Investitionen in die Hafeninfrastruktur hinterher, so der Kreditversicherer. Deshalb könne sich die vollständige Normalisierung der Engpässe über das Jahr 2022 hinaus verzögern, wenn die Nachfrage weiterhin über dem Potenzial bleibt, was laut Studie aktuell das wahrscheinlichste Szenario ist.

Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik, Automobilbranche sowie Maschinen und Anlagen sind demzufolge am stärksten von Vorleistungsengpässen betroffen, insbesondere bei Halbleitern. Gleichzeitig gehören der Energie- und Elektroniksektor sowie Maschinen und Anlagen aufgrund der hohen Nachfrage aber auch zu den Exportgewinnern von 2021. Im kommenden Jahr dürften sie ebenfalls ein starkes Exportwachstum verzeichnen. 2023 dürften dann insbesondere die Autobauer und -zulieferer wieder zu den Exportgewinnern zählen.

„Deutsche Unternehmen konnten ihre Halbleiter-Bestände zuletzt etwas aufstocken, aber sie bleiben trotzdem weiterhin Mangelware“, sagt Milo Bogaerts, CEO von Euler Hermes in Deutschland, Österreich und der Schweiz. „Taiwan ist der weltweit größte Produzent von Halbleitern und hat zuletzt Produktionskapazitäten deutlich ausgebaut. Diese liegen durchschnittlich jetzt sogar höher als vor der Pandemie. Die größten Kontingente haben sich allerdings Asien und die USA gesichert. Deutschland als führende Industrienation in Europa hatte im Vergleich das Nachsehen.“

Sukzessive Normalisierung des Welthandels

Am Horizont winkt allerdings eine schrittweise Normalisierung: „Es ist Licht am Ende des Tunnels beim Kampf gegen Lieferengpässe und Lieferketten-unterbrechungen“, so Boata. „Es zeichnet sich eine deutliche Entspannung bei den zahlreichen Ungleichgewichten und Verschiebungen im Welthandel ab. Dabei spielen drei wichtige Faktoren eine Rolle. Erstens der Konsum, zweitens die Lagerbestände und Produktionskapazitäten sowie drittens die Schiffskapazitäten.“

Der Konsum dürfte seinen aktuellen Höhenflug fortsetzen und somit weiterhin für eine hohe Nachfrage sorgen. Die Lager sind in den meisten Branchen ebenfalls wieder auf Vorkrisenniveau gefüllt, so die Studie. Selbst bei Halbleitern dürfte sich die Lage nach und nach entspannen.

„Die meisten Unternehmen werden allein wegen der Kosteneffizienz schrittweise zur ‚Just in time‘-Lagerhaltung zurückkehren – ‚Just in case‘ und Hamstern ist auf Dauer schlicht zu teuer“, sagt Bogaerts. „Über Reshoring oder Nearshoring wird aktuell zwar viel geredet, aber konkrete Projekte sehen wir nur wenige.“

Frachtraten: Es bleibt vorerst teuer

Die Engpässe in der Schifffahrt dürften sich mit steigenden Kapazitäten wieder auflösen. Die Frachtraten bewegen sich derzeit laut Euler Hermes aber weiterhin auf Rekordniveau und tragen zusätzlich zur Teuerung bei. Allerdings hat seit November eine leichte Entspannung der Situation eingesetzt. Diese dürfte sich fortsetzen, wenn Ende 2022 die ersten neu bestellten Schiffe fertiggestellt sind und eingesetzt werden.

„Frachtraten haben im September 2021 ein Rekordhoch erreicht und lagen sechs bis sieben Mal höher als vor der Pandemie“, sagt Bogaerts. „2022 bleiben sie voraussichtlich auf hohem Niveau, dürften aber ab dem 4. Quartal 2021 langsam nachgeben.“

Deutsche Häfen nur noch „Durchschnitt“

Erhöhte Schiffskapazitäten allein reichen dabei allerdings nicht aus. Auch die Hafeninfrastruktur spielt eine wichtige Rolle, so die Spezialisten des Kreditversicherers. Hier zeichnen sich mit dem staatlichen Investitionsprogramm in Höhe von 17 Milliarden USD vor allem in den USA Verbesserungen ab. In Europa gebe es hingegen keine groß angelegten Pläne für Infrastrukturinvestitionen. Aufgrund der großen Abhängigkeit europäischer Unternehmen von Zwischenerzeugnissen aus dem Ausland, insbesondere aus Asien, bleibt hier langfristig ein erhöhtes Risiko für Schocks in der Versorgungskette.

„Deutsche Häfen haben in den letzten Jahren bei der Qualität der Hafeninfrastruktur deutlich an Boden verloren“, so Bogaerts. „Sie erreichten zuletzt nur noch den Durchschnittswert der Industrienationen. Die Niederlande, Belgien und die USA haben hingegen ihre Positionen ausgebaut und rechts überholt. Investitionen sind deshalb gerade für Deutschland als führende Export- und Industrienation in Europa ein wichtiger Aspekt für die Stabilisierung von Lieferketten.“ (ys)

Kontakt:

Euler Hermes Deutschland Niederlassung der Euler Hermes SA

Gasstraße 29

22761 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40/88 34–0

E-Mail: info.de@eulerhermes.com

Internet: www.eulerhermes.de