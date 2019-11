Anzeige

Das Energieunternehmen Innogy SE zeichnete seine Lieferanten mit dem „Innogy Supplier Award“ aus. Dieses Jahr neu dabei ist eine Kategorie für Nachhaltigkeit. Der erste Gewinner ist die niedersächsische Dasenbrock Unternehmensgruppe, ein Spezialist für Rohrleitungs- und Kabeltiefbau mit Schwerpunkt Horizontalbohrtechnik. Für das Verlegen von Rohren, Leitungen und Kabeln benötigen die Dasenbrock-Teams lediglich Start- und Zielgruben, der Rest der Arbeiten passiert unterirdisch und verhindert so Verkehrssperrungen, Lärm und Dreck. Die ausgebohrten Materialien werden direkt an der Baustelle in einem Recycling-Verfahren wiederverwertet. Dadurch entfallen Be- und Entladungen, Transporte und der Zukauf neuer Materialien. Um die Nachhaltigkeit weiter voranzutreiben, hat das Unternehmen seit Kurzem einen Umweltschutzbeauftragten. Er fungiert als Mittler zwischen Ökonomie und Ökologie. Zusätzlich steuert das Unternehmen sämtliche Prozesse auf den Baustellen digital und arbeitet im Büro papierlos, was eine hohe Transparenz für Kunden und Mitarbeiter ermöglicht. Kunden wie Innogy, die Dasenbrock als Full-Service-Dienstleister beauftragen, schätzen diesen transparenten und effizienten Rundumservice. Hinzu kommt, dass der CO2-Fußabdruck eines Bauprojektes mit dem Horizontalbohrverfahren deutlich geringer ist als im konventionellen Tiefbau. (sd)

30. November 2019