IFOY-Award 2020

Anzeige

Die Finalisten für den diesjährigen IFOY AWARD (International Intralogistics and Forklift Truck of the Year) stehen fest. Aus dem Bewerberfeld von 32 Unternehmen schickt die Jury im achten Durchgang der weltweit bekannten Auszeichnung 17 Geräte und Lösungen von 16 Herstellern in das Rennen um die besten Intralogistikprodukte und -lösung des Jahres.

Alle Finalisten durchlaufen bei den internationalen IFOY Test Days vom 6. bis 13. Februar auf dem Hannover Messegelände. Im IFOY Test messen Experten in einem standardisierten Verfahren die Kennzahlen der Finalisten. Und im IFOY Innovation Check beurteilen Wissenschaftler den Innovationswert der nominierten Produkte und Lösungen. Durchgeführt wird der Innovation Check von Spezialisten des Dortmunder Fraunhofer-Institutes für Materialfluss und Logistik (IML), des Lehrstuhls für Technische Logistik an der Universität Dresden sowie dem Lehrstuhl für Fördertechnik, Materialfluss und Logistik (fml) an der TU München.

Am Ende der IFOY Test Days reisen Juroren aus ganz Europa, Australien, Brasilien und Russland in die Niedersachsen-Metropole, um die nominierten Geräte in Augenschein zu nehmen und selbst zu testen. Erstmals stimmt auch eine Jurorin aus dem weltweit größten Intralogistikmarkt ab: Aus Peking reist die Fachjournalistin Ying Xu nach Hannover. Die Jury besteht aus 27 renommierten Fachjournalisten führender Logistikmedien aus 19 Ländern.

„Eine goldene Regel der IFOY Testreihen lautet: Die Finalisten werden in ihrer jeweiligen Kategorie nicht untereinander verglichen, sondern mit ihren Wettbewerbsgeräten auf dem Markt. Nur derjenige Nominierte, der seine direkten Wettbewerber in Sachen Innovation abhängt, hat die Chance auf den höchsten Podestplatz“, betont Anita Würmser, die Vorsitzende der IFOY Jury.

Vergeben werden die Trophäen in sieben Kategorien während der IFOY Award Night am 20. April auf der Hannover Messe 2020.

Nominiert in der Kategorie „Counter Balanced Truck“: Hyster, Still

Im Segment der Gegengewichtsstapler schafft es der Hyster J60XNL mit Lithium-Ionen-Batterie ins Finale. Er wurde von Anfang an so konzipiert, dass er die Form des Energiespeichers nutzt und somit Vorteile wie einen niedrigen Schwerpunkt und mehr Platz in der Kabine bietet.

Die zweite Nominierung holt sich das neue Flaggschiff von Still aus der Baureihe RX 60–25/35 für Lasten bis 3,5 Tonnen. Der Hersteller achtete bei der Entwicklung sowohl auf den Einsatz energieeffizienter Technologien als auch auf eine hohe Performance.

Nominiert in der Kategorie „Special Vehicle: Combilift, Sany Europe

Bei den Spezialfahrzeugen ist der Combi-CBE4 des irischen Herstellers Combilift nominiert. Der vier Tonnen schwere E-Gabelstapler mit Allradantrieb vereint Multidirektionalität und ein kompaktes Design.

Ebenfalls im Finale steht Sany Europe. Ins Rennen geht der Konzern mit dem SRSC45H9A Hybrid Reach Stacker. Nutzer können mit dem Containerstapler Kosten sparen. Das liegt an der Energierückgewinnung, einem effizienten Getriebe und einer Gewichtsreduzierung im Vergleich zum Vorgängergerät.

Nominiert in der Kategorie „Warehouse Truck highlifter“: Crown, Jungheinrich

Der amerikanische Hersteller Crown zieht mit dem Schubmaststapler ESR 1000 ins Finale ein. Im Vergleich zum Vorgängermodell verdoppelt die Xpress Lower Technologie die Absenkgeschwindigkeit und das neue Betriebssysteme Gena bietet leistungssteigernde Assistenzsysteme und eine intuitive Bedienung.

Die zweite Nominierung in dieser Kategorie gewinnt Jungheinrich mit dem ERC 216zi. Als erster Jungheinrich Elektro-Hochhubwagen mit vollintegrierter Lithium-Ionen-Batterie sorgt das neue, kompakte Fahrzeugdesign laut dem Hersteller für eine hohe Performance und maximalen Bedienkomfort.

Nominiert in der Kategorie „Warehouse Truck lowlifter“: Combilift, Raymond, Toyota Material Handling

Drei Geräte nominiert die Jury in der Kategorie „Warehouse Truck lowlifter“. Mit dem CombiCS zieht Combilift ins Finale ein. Das Mitgängergerät ist für den Palettentransport auf engstem Raum entwickelt worden. Dank einer Spezialdeichsel und einer kompakten Bauweise punktet das nur 1,05 Meter lange Fahrzeug mit sicherer Bedienung und einer guten Sicht für den Bediener.

Die amerikanische Raymond Corporation geht mit dem Courier 3030 ins Rennen. Der automatisierte Stapler kann Transporte zwischen Produktion und Lager übernehmen. Die Entwickler integrierten eine Technologie, die die Umgebung 360 Grad um das Gerät erfasst und es notfalls zum Stillstand bringt, falls eine Person oder ein Gegenstand den Weg blockiert.

Die dritte Nominierung in dieser Kategorie gewinnt der neue Toyota BT Levio LWI160 Niederhubwagen von Toyota Material Handling. Das Mitgängergerät läutet in den Bereichen Design und Konstruktion eine neue Ära ein: Entwickelt rund um das modular aufgebaute Toyota Batteriesystem mit Lithium-Ionen Technik, ist der LWI160 besonders leicht, platzsparend und energieeffizient. Batteriesystem und Gerät verschmelzen zu einer Einheit, ein konventioneller Batterieraum entfällt.

Nominiert in der Kategorie „AGV/Robot“: EasyMile, Geek+

In der Kategorie AGV/Robot holt sich EasyMile aus Frankreich eine Nominierung. Dessen TractEasy ist ein hochautomatisierter Schlepper für Einsätze sowohl in Hallen als auch im Freigelände. Er ermöglicht die Automatisierung von Logistikströmen und ist für eine Zuglast von bis zu 25 Tonnen ausgelegt. Das Besondere: Das Fahrzeug ist speziell darauf ausgelegt, mit verschiedenen Umwelt- und Verkehrsbedingungen im Außenbereich zurechtzukommen.

Im Rennen um die IFOY Trophäe ist auch der chinesische Hersteller Geek+. Nominiert ist das C200 Roboter-Shuttle-System. Es identifiziert und kommissioniert Behälter in Standardgröße und transportiert sie zum Kommissionieren und Verpacken. Das System bietet den Kunden einen Mehrwert durch selbstlernende, intelligente Routenplanung, präzise Navigation und automatische Beladung.

Nominiert in der Kategorie „Intralogistics Software“: Bosch Rexroth, ProGlove

In der Softwarekategorie sind ein großes und ein kleines Unternehmen mit ihren Lösungen nominiert. Die Jury gab grünes Licht für die Laser Localization Software von Bosch Rexroth. Sie bietet eine Schlüsseltechnologie für autonome Fahrzeuge im Intralogistik- und Produktionsumfeld, die mit Hilfe eines Lasers automatisch die Umgebung abbildet und die Position sowie Orientierung des Fahrzeugs bestimmt. Die Software ermöglicht laut dem Hersteller schnellste und einfachste Inbetriebnahme: Kartierung mit nur einem Klick, sofortige Lokalisierung, automatische Kartenaktualisierung.

Der Münchner Hersteller ProGlove, der auch im Vorjahr am Wettbewerb teilgenommen hat, geht mit The ProGlove Cloud ins Rennen. Die Cloud unterstützt Unternehmen dabei, einen digitalen Zwilling ihrer Prozesse abzubilden, um Geräte besser zu verwalten, Logistikherausforderungen zu identifizieren, nahtlose Lagerprozesse sicherzustellen und intelligente Workflows zu ermöglichen. Mit einer schnellen Plug-and-Play-Software-Integration kann diese Stand-Alone-Lösung zügig in Betrieb genommen werden und ist nicht von ERP- oder WMS-Daten abhängig.

Nominiert in der Kategorie „Start-up of the Year“: cellumation, doks. innovation, ForkOn, Wiferion

Gleich vier Startups nominiert die Jury fürs Finale 2020. cellumation tritt mit dem celluveyor an. Das ist ein modulares Materialflusssystem, das aus hexagonalen Zellen besteht, die zu einem beliebigen Layout zusammengefügt werden. Auf der Oberfläche können Pakete dank omnidirektionaler Räder flexibel bewegt und positioniert werden. So können selbst komplexe Materialflussaufgaben realisiert werden.

Doks. innovation ist mit inventAIRy X nominiert. Das System ist die Kombination aus einer Drohne, 1D- und 2D-Sensoren, einer 12-Megapixel Kamera und der doks.-Software zur Datenerfassung und -verarbeitung mithilfe von Machine Learning Algorithmen, die in Verbindung mit einem fahrerlosen Transportfahrzeug vollständig autonom Lagerbestände in Palettenregallagern erfasst. Anwender sparen Zeit und Ressourcen bei einem normalerweise hochmanuellen Prozess und können Mitarbeiter für wertschöpfende Tätigkeiten einsetzen.

Ebenfalls im Rennen in dieser Kategorie ist die ForkOn Flottenmanagement Software des gleichnamigen Start-ups. Es ist laut den Entwicklern die erste herstellerunabhängige Flottenmanagementsoftware für Gabelstapler und andere Flurförderzeuge. Die cloud-basierte, benutzerfreundliche Software-as-Service-Plattform senkt die jährlichen Kosten dem Anbieter zufolge um 20 Prozent durch die Fokussierung auf die Gesamtbetriebskosten. Darüber hinaus sind andere Features wie Indoor-Ortung und Lademanagement integriert.

Über eine Nominierung freut sich auch Wiferion. Die Firma entwickelt und verkauft unter anderem kabellose Energiesysteme für elektrisch betriebene Flurförderzeuge. Die skalierbaren, modularen Energiesysteme basieren auf dem patentierten, induktiven Ladesystem etaLINK 3000. Die Ladelösung kommt ohne Steck- und Schleifkontakte aus und ermöglicht ein effizientes, schnelles Zwischenladen der Batterien.

IFOY-Finalisten 2020 auf einen Blick

Kategorie: Counter Balanced Truck

J60XNL, Hyster

RX 60, Still

Kategorie: Special Vehicle

Combi CBE4, Combilift

SRSC45H9, Sany Europe

Kategorie: Warehouse Truck highlifter

ESR 1000, Crown

ERC 216zi, Jungheinrich

Kategorie: Warehouse Truck lowlifter

CombiCS, Combilift

Courier 3030, Raymond

BT Levio LWI160, Toyota Material Handling

Kategorie: AGV/Robot

TractEasy, EasyMile

Robot Shuttle System C200, Geek+

Kategorie: Intralogistics Software

Laser Localization Software, Bosch Rexroth

The ProGlove Cloud, ProGlove

Kategorie: Start-up of the Year

celluveyor, cellumation

inventAIRy X, doks. innovation

ForkOn Flottenmanagementsystem Software, ForkOn

etaLINK 3000 – wirless charging system, Wiferion

Kontakt: www.ifoy.org

29. Januar 2020