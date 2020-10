Marktübersicht

Anzeige

Jedes Jahr veröffentlichen die Unternehmen Lünendonk & Hossenfelder die Lünendonk-Listen der größten 25 Facility-Service-Unternehmen. Diese gelten auch als Marktbarometer für die Branche. Der Markt zeigte dabei im letzten Jahr, vor der Corona-Krise, ein gesundes Wachstum.

Immer im Frühsommer veröffentlicht das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Lünendonk & Hossenfelder die Lünendonk-Listen, die Bundesligatabellen für B2B-Service-Märkte. Die Rankings basieren auf kontrollierten Auskünften der Unternehmen und klaren Kriterien. Das sind Qualitätsmerkmale, die sicherstellen, dass nur die Umsatzentwicklung für die Platzierung der Unternehmen ausschlaggebend ist.

Die Tabelle ist jedoch nicht nur eine Auflistung von 25 führenden Unternehmen im Markt, sortiert nach Inlandsumsatz, sondern wirkt auch als Marktbarometer. Haben Anbieter relevante Neuaufträge gewonnen oder sich strategisch anders aufgestellt? Wie sehr wirken sich externe Impulse auf den Markt aus? Diese Fragen sind durch die Langzeitanalyse – Lünendonk veröffentlicht die Listen seit dem Jahr 2004 – mit dem Ranking und weiteren Informationen aus der Lünendonk-Marktbeobachtung gut zu beantworten.

Derzeit wirkt sich eine Reihe von Entwicklungen auf den Markt und damit das Feld der 25 führenden Anbieter aus.

Beschaffer als Entwicklungstreiber

Viele sind von den Beschaffern in den Unternehmen getrieben. Die Digitalisierung der Immobilien und des Immobilienbetriebs fördert ebenso das Wachstum wie die steigende Nachfrage nach dem Beitrag von Facility Services zur Verbesserung der Umweltbilanz der Auftraggeber. Gebäudedienstleister sind mit Wünschen nach mehr regional und in Bio-Qualität erzeugter Mahlzeiten in der Betriebsgastronomie ebenso konfrontiert wie mit dem Aufbau und der Bewirtschaftung von Elektromobilität, dem Vermeiden von Verpackungsmüll, der Beratung hin zu weniger Energieverbrauch und vielen weiteren Aspekten der Umweltbilanz. Seit März 2020 arbeiten viele Einkäufer bei der Erarbeitung und Umsetzung von Hygienekonzepten mit ihren Partnern zusammen und beauftragen mehr Desinfizierungen, häufigere Reinigungen und Beratungsleistungen.

Eine ganze Reihe von Facility-Service-Unternehmen erweitert das Angebot technischer Services für Industriekunden. Die Abgrenzung zu Instandhaltungsdienstleistungen für Produktionsmaschinen und den eher produktionsfernen Facility Services verschwimmt insbesondere in der Fertigungsindustrie.

Konsolidierung des Marktes

Zu den externen Einflussfaktoren zählen unter anderem der gravierende Personalmangel, der die Lohn- und Preisentwicklung treibt. Ebenso beeinflusst eine weiterhin steigende Nachfrage nach Multidienstleistern den Markt. Sie führt zu Übernahmen und Portfolio-Erweiterungen und mündet in einer Verdrängung von kleineren Anbietern sowie einer Konsolidierung des Marktes.

Mehr Multidienstleister am Markt

Im Geschäftsjahr 2019 wuchsen alle 60 von Lünendonk beobachteten Unternehmen mit 5,3 Prozent so stark wie seit 2009 nicht mehr.

Bereits seit ein paar Jahren befindet sich der Markt in einer Phase der Konsolidierung und der Entwicklung hin zu breit aufgestellten Multidienstleistern. In der Lünendonk-Liste ist das anhand der Übernahmen der Unternehmen gut ablesbar. Zu den aktivsten Unternehmen der vergangenen Jahre zählen hier etwa Spie, die sich vor allem in den Segmenten Elektrotechnik und ICT verstärken, Dussmann, die ihre Aktivitäten in technischen Dienstleistungen in einer eigenen Sparte gebündelt haben (Dussmann Technical Solutions) und GeigerFM, die regional und innerhalb der infrastrukturellen Services ihre Kompetenzen und das Angebot ausbauen. Andere Unternehmen wachsen hingegen organisch überdurchschnittlich stark – hierzu zählen an der Marktspitze vor allem Apleona, Wisag, Gegenbauer, Engie und Piepenbrock, aber auch ISS.

Services meistens in Deutschland gebündelt

Noch eine andere Entwicklung wird erst in der Langzeitanalyse sichtbar: In der ersten Lünendonk-Liste 2004 bestanden die Top 10 noch vollständig aus Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Deutschland hatten. Das hat sich inzwischen umgekehrt: Mit Spie, Strabag PFS, Engie, Compass Group und ISS sind deutsche Landesgesellschaften von Unternehmen mit Hauptsitz im Ausland die Mehrheit. Für Auftraggeber bedeutet das, dass die Voraussetzung für eine länderübergreifende Zusammenarbeit mit Facility-Service-Unternehmen inzwischen besser als noch vor 16 Jahren ist.

Aber: Länderübergreifende Service-Vergaben sind noch ein Randphänomen. Viele Auftraggeber vergeben (noch) Einzelgewerke oder bündeln Services an Standorten in Deutschland bei einem oder zwei Dienstleistern. Andere wiederum arbeiten an einer deutschlandweit gebündelten Vergabe.

Wichtige Zukunftsherausforderungen sind nicht nur der Betrieb in Pandemiezeiten, sondern auch die Anpassung der Service-Konzepte an den demografischen Wandel und das „New Normal“ nach Corona. Viele Marktbeobachter rechnen durch mehr Homeoffice und mehr Digitalisierung mit anderen Arbeitsgewohnheiten und stärker schwankender Auslastung. Das fordert die Workspaces ebenso heraus wie die Wertesysteme der „Generation Z“, auf die Arbeitgeber angesichts des absehbar fortdauernden Nachwuchsmangels reagieren müssen.

Eines hat sich in der Vergangenheit immer gezeigt: Facility Services sind wenig konjunkturabhängig und krisenresistent.

Info Schwerpunkt Elektromobilität Inzwischen bieten mehrere der Top-25-Unternehmen Services für die Bewirtschaftung von Ladeinfrastrukturen für Elektromobilität an. Mehr dazu auf der Lünendonk-Fokus-Seite, unter anderem mit einer Anbieterübersicht: www.hier.pro/emobil