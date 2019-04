Studie Beschaffung

Anzeige

„Zwar investiert Procurement stark in die Digitalisierung und sieht bereits erhebliche Wirkung. Andererseits aber gibt es sehr kritische Bereiche, in denen der Mangel an Fähigkeiten und die Bereitschaft zu Verbesserungen beunruhigend ist. Beschaffung muss klare und effektive Pläne entwickeln, welche strategischen Initiativen sie realisieren will für die Bereiche Analytics, Kundenfokussierung, Agilität und Talentförderung, um diese Ziele zu erreichen“, kommentiert Wilhelm Schreiner, Head of Supply Chain & Procurement Europe bei der Hackett Group, den momentanen Status der digitalen Transformation im Einkauf als Ergebnis der aktuellen Studie „2019 CPO Agenda: Building Next-Generation Capabilities“. Untersucht wurden dort die Erwartungen, Probleme und Herausforderungen der Procurement Executives im laufenden Geschäftsjahr an ihr Ressorts.

Mehr Aufgaben, weniger Aufwand

Dank Digitaler Transformation können Procurement Organisationen mehr Aufgaben schneller und besser mit weniger Aufwand erledigen. Andererseits sehen die Führungskräfte der in der Studie über 150 untersuchten internationalen Großunternehmen mit einem jährlichen Mindestumsatz von einer Mrd. US-Dollar – davon ein gutes Drittel europäische Unternehmen und zahlreiche DAX-Unternehmen – in fünf Bereichen erheblichen Verbesserungs- und Nachholbedarf:

Smart Analytics

Talent Management gemäß Geschäftsentwicklungen und -Anforderungen

Optimierung des Supplier Relationship Management (SRM)

Steigerung der Agilität und

Kundenfokussierung.

Schon heute, so die Hackett-Studie, sind die Erwartungen an die Digitalisierung hoch. Bis zu 40 Prozent der Befragten sehen bereits positive Auswirkungen in Hinblick auf Leistungssteigerung, Optimierung der Service Delivery sowie die Änderung der Rollen und Kompetenzen im Beschaffungsbereich.

Leistungssteigerung durch RPA

Zudem wird erwartet, dass die Einführungsrate digitaler Technologien über die nächsten zwei bis drei Jahre dramatisch ansteigen wird: Die Einführungsraten von Robotic Process Automation (RPA) und moderner Analysetools werden nach diesen Erwartungen um ca. 100% steigen.

Darüber hinaus werden Procurement Organisationen stark in Cloud-basierte Geschäftsanwendungen und Data Management Technologien investieren: Die Einführungsrate wird bei Data Visualization um 24 Prozent wachsen, bei Master Data Management um 57 und bei Advanced Analytics um 60 Prozent; Analytics zur Optimierung der Kosten und Investitionen in Dashboards, also die Bereitstellung von Kennzahlen, steigen um 61 Prozent.

Kaum Wachstum im Personal vorgesehen

Die Procurement Budgets werden 2019 nur um 1,3 Prozent erhöht (Vorjahr: 2,7 Prozent). Auch das Beschaffungspersonal, das 2018 noch ein Wachstum von 2,8 Prozent aufwies, wächst im laufenden Geschäftsjahr nur noch mit 0,9 Prozent Wachstum bei einem Umsatzwachstum von durchschnittlich 5,7 Prozent. Ausgeglichen wird diese Diskrepanz zwischen Produktivität und der Leistungsfähigkeit der Beschaffungsorganisationen durch die Effizienzsteigerung aus der Digitalisierung von Prozessen und Systemen.

Diese Erwartungen könnten allerdings zu optimistisch sein, zumindest bei den Unternehmen mit Transformationsstau in den Bereichen Talentförderung, Personalentwicklung, bei SRM und Kundenfokussierung an. Bis zu einem Drittel der untersuchten Unternehmen sind in diesen Bereichen noch nicht auf dem Weg bzw. unterinvestiert. (sas)

Die komplette Studie kann unter dem Link Hackett-Studie CPO-Agenda nach Registrierung kostenfrei bezogen werden.

