Neues Vorstandsmitglied bei Volkswagen Pkw

Dirk Große-Loheide (55), bislang Leiter Konzern Beschaffung Operations, ist zum Mitglied des Vorstands der Marke Volkswagen Pkw, Geschäftsbereich Beschaffung, berufen worden. Große-Loheide folgt in seiner neuen Funktion auf Dr. Stefan Sommer, der das Markenressort bisher geführt hatte.

Dirk Große-Loheide ist Diplom-Ökonom sowie Bankkaufmann und arbeitet seit 28 Jahren im Volkswagen-Konzern. Nach seinem Einstieg bei Volkswagen 1990 in Wolfsburg begann er seine Berufslaufbahn in der Beschaffung für Maschinen. Von 1995 an folgten verantwortliche Funktionen, zunächst im allgemeinen Einkauf bei Seat in Martorell, bei der Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge, dort unter anderem als Vorstand für Beschaffung und Produktion.

Vor acht Jahren wurde Große-Loheide zum Vorstand für Beschaffung bei Volkswagen de Mexico berufen, ab 2014 verantwortete er die Beschaffung von Dienstleistungen und Anlagen des Konzerns, ab 2017 war er Vorstand für Beschaffung bei MAN Truck&Bus und schließlich von April 2019 an Leiter Konzern Beschaffung Operations. (sd)

28. Oktober 2019