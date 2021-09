Dr. Helena Melnikov tritt an die Spitze des BME

Der BME begrüßt seine neue Hauptgeschäftsführerin: Dr. Helena Melnikov (39) trat am 6. September 2021 ihr Amt als neue Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME) an.

Frau Dr. Melnikov war seit 2014 Hauptgeschäftsführerin des Waren-Vereins der Hamburger Börse e.V. und Geschäftsführerin der dort angeschlossenen Fachverbände. Zuvor war die im Wirtschaftsstrafrecht promovierte Rechtsanwältin, die ihre juristische Ausbildung zum Teil in Moskau absolvierte, beim Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V. (BGA) in Berlin als Leiterin der Abteilung Recht und Wettbewerb sowie als Leiterin der Agrarpolitik tätig. Frau Dr. Melnikov spricht Deutsch, Englisch und Russisch.

„Ein moderner Verband muss Entwicklungen antizipieren und Zukunft denken. Als Ergebnis entsteht ein klarer Mehrwert durch Wissensvorsprung und eine starke Solidargemeinschaft, von der alle Mitglieder profitieren. Auf die gemeinsame Arbeit in diese Richtung freue ich mich“, skizziert Dr. Helena Melnikov anlässlich ihres Amtsantritts ihre Vision.

Interimsgeschäftsführer Dr. Hans Jörg Eyrich wird dem BME und Frau Dr. Melnikov für einen Übergangszeitraum weiterhin zur Verfügung stehen. Dies wird eine reibungslose Übergabe der Geschäfte ermöglichen und außerdem dafür sorgen, dass laufende Projekte gemäß den Zielen des Verbandes erfolgreich übergeben bzw. zu Ende geführt werden. Die neue Hauptgeschäftsführerin wird sich in den ersten Tagen ihrer Amtszeit noch persönlich beim BME-Bundesvorstand, den Regionen und den Mitarbeitenden in der Geschäftsstelle in Eschborn vorstellen.

Beschaffung aktuell wünscht Frau Dr. Melnikov einen guten Einstieg in ihre neue Tätigkeit und viel Erfolg bei ihren vielfältigen Ausgaben. Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit der BME-Führung.