Start-up im Bereich Procurement Service

Die Eldurado GmbH, ein Procurement Solution Provider mit der Marke „inorder“ hat Verstärkung bekommen.

Der ehemalige Vice President Procurement der Lufthansa, Dr. Thomas Papke, unterstützt das Hamburger Start-up ab sofort als Fachbeirat. „Das Team und die Idee rund um inorder sind innovativ und zukunftsgerichtet. Die Zukunft liegt in vernetzten und offenen Systemen wie inorder. Besonders spannend finde ich, dass inorder sich wie ein Layer zwischen die Backbone-Systeme wie dem ERP und die realen Anforderungen der Nutzer schiebt und so digitale Prozesse kostengünstig und schnell adaptieren lässt“ , so Papke.

inorder optimiert die Art und Weise, wie Mitarbeiter im Unternehmen Waren und Dienstleistungen einkaufen und realisiert damit große Einsparpotentiale.

Dr. Thomas Papke wird vor allem in der Kommunikation bei der Implementierung von inorder beratend unterstützen. Auf diese Weise will das Start-up den Kulturunterschied zwischen Start-up und Konzern ausgleichen.

Geschäftsführer Maximilian Kramer sagt: „Wir bekommen in der aktuellen Krise mehr Traktion, da Entscheider viel offener für Digitalisierungsvorhaben sind. Man braucht jetzt schnelle Lösungen.“ (sd)

