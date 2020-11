C-Teile-Händler wieder auf Kurs

Anzeige

Nach einer schwierigen Phase im Jahr 2016 geht es beim Anbieter für C-Teile Dresselhaus nun wieder besser. Ende 2019 wurde das Unternehmen verkauft und positionierte sich mit dem neuen CEO Thomas Besch neu.

Harte Zeiten musste das Unternehmen Dresselhaus – ein Anbieter von Norm- und Zeichnungsteilen im Segment Befestigungstechnik, Verbindungselemente und Beschläge für Industrie- und Handelskunden schon lange vor Corona durchleben. Diverse Entscheidungen brachten das Unternehmen ab 2016 ins Schlingern. Eine Restrukturierung folgte und mündete Ende 2019 in den Verkauf des im Kern gesunden Unternehmens. Mit neuem Investor und neuem CEO geht es seit März 2020 jetzt wieder bergauf. Mitten in der Corona-Krise wird Dresselhaus voraussichtlich sein bestes operatives Betriebsergebnis seit Jahren erzielen.

CEO Thomas Besch sagt: „Wir haben unsere Krise vor der Krise gehabt und sind dadurch in der Krise bestens aufgestellt. Die für eine optimale Zukunftsaufstellung notwendigen Maßnahmen sind herausgearbeitet. Mit Beginn von Corona und dem neuen Gesellschafter haben wir nochmals nachgeschärft und den Maßnahmenkatalog um zusätzliche Effizienzsteigerungs- und Kostensenkungsaktivitäten erweitert und den Vertrieb optimiert“.

Zuhören, Verstehen, Machen

Wie das erfolgen soll, führt der Geschäftsführer mit ein paar klaren Worten aus: „Stabile und effiziente Prozesse werden nachhaltig die Kundenzufriedenheit und den Kundennutzen sicherstellen. Im Grunde ist der Transformationsprozess, den wir durchlaufen, eine Rückbesinnung auf unser tolles Leistungsvermögen und unsere klassischen Werte; sprich: Zuhören, Verstehen und Machen. Beim Machen geht es immer darum, unseren Partnern aus Industrie und Handel echte Mehrwerte zu bieten, die über das reine Sourcing hinaus gehen.“

Angepasste regionale Schwerpunkte

Das Unternehmen feiert in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag. Corona-bedingt fiel die große Feier aus. Dennoch zelebrierten und würdigten Geschäftsführung und lokale Managementteams vor Ort in den sechs Standorten das Jubiläum. Die über Deutschland verteilten Standorte sind Branchen-Kompetenzzentren mit angepassten regionalen Schwerpunkten. Im Norden fokussiert man sich unter anderem auf die Möbelfertigung, Landmaschinenindustrie und die weiße Ware-Industrie, aber auch auf bedeutende Handelsunternehmen. Der Schwerpunkt im Süden liegt auf den Branchen Maschinenbau, Fahrzeugbau und die Automotive-Industrie.

„Wir haben an allen Standorten exzellente Expertisen, die in der Vergangenheit allerdings autark arbeiteten. Das ändern wir gerade. Das Zusammenwachsen und der enge Austausch zwischen den Niederlassungen sind mir extrem wichtig, um Potenziale zu heben und Synergien zu nutzen“, so Geschäftsführer Thomas Besch.

Wie das Unternehmen mitteilt, verzeichnet es im Corona-Jahr bislang einen marktunüblich nur geringen Umsatzrückgang. Dies sei zum einen auf die umgesetzten Maßnahmen, insbesondere aber auf die breite Branchen-Diversifikation, dem Hinzugewinnen von Neukunden und der Ausdehnung des Lieferportfolios bei wesentlichen Bestandkunden zurückzuführen. (sd)

