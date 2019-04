Neues Vorstandsmitglied für Beschaffung bei Adidas

Anzeige

Adidas tauscht nach gut eineinhalb Jahren seinen unter anderem für Beschaffung zuständigen Vorstand aus. Zum 4. März rückt der Australier Martin Shankland auf den Posten des Vorstands Global Operations, den bisher Gil Steyaert bekleidet hatte, wie der weltweit zweitgrößte Sportartikelhersteller am Mittwoch in Herzogenaurach mitteilte. Der Aufsichtsrat von Adidas hat Martin Shankland mit Wirkung zum 4. März 2019 als Mitglied des Vorstands, zuständig für Global Operations, bestellt. Er folgt auf Gil Steyaert, der den Vorstand verlassen hat. Martin Shankland (Australier, 47) arbeitet seit 1997 bei Adidas. Seit 2017 ist Martin Shankland Managing Director Emerging Markets. In dieser Position hat Shankland die Organisation für nachhaltigen Erfolg im Nahen Osten, der Türkei, Indien und Afrika aufgestellt. Davor hatte er 17 Jahre lang die Position des Managing Directors Russland/GUS inne. Unter seiner Führung wurde Adidas dort Marktführer, dank des Ausbaus einer umfassenden eigenen Einzelhandelsstruktur für Adidas und Reebok. Begonnen bei Adidas hat Martin Shankland als Finanzdirektor in Russland/GUS.

Martin Shankland ist verheiratet und hat zwei Söhne. Er fährt Rennrad, hat an Triathlons teilgenommen und ist Rugby- und Cricket-Fan. Igor Landau, Aufsichtsratsvorsitzender von Adidas, sagte: „Wir freuen uns, mit Martin einen exzellenten internen Kandidaten in den Vorstand zu bestellen. Martin bringt langjährige Adidas Erfahrung und hervorragende Führungsqualitäten in seine neue Rolle als Vorstandsmitglied ein.“ (sd)

27. April 2019