Überall mischen Start-Ups mit ihren disruptiven Geschäftsideen, neuen Tools und Plattformen die Wirtschaft auf. Jeder will sie sehen: die jungen Wilden, die Macher, die Jungunternehmer, die möglicherweise bald Beschaffung und Supply Chain auf den Kopf stellen und ungeahnte Veränderungen Realität werden lassen!

Doch welche Start-Ups gibt es für Einkauf und Supply? Welches Potential schlummert konkret in diesen Ideen für den einzelnen Einkäufer, die Einkaufsabteilung und die Einkaufsprozesse?

Der BME als der Fachverband für Einkäufer, Supply Chain Manager und Logistiker in Deutschland sowie Kerkhoff Consulting haben sich auf die Fahnen geschrieben, den Verantwortlichen aus Einkauf und Supply Chain einen Einblick in die Procurement Start-Up Szene zu geben. Deshalb wird nun eine neue Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen:

„Einkauf meets Start-Ups“ – Regionale BME Start-Up Crunches für Einkauf & Supply

Die Reihe beginnt am 06. Februar 2018 um 17:30 Uhr in Düsseldorf in den Veranstaltungsräumen der Kerkhoff Group.

Warum Sie teilnehmen sollten:

Challengen Sie die Start-Ups und nutzen Sie die Gelegenheit, Themen rund um Digitalisierung, ArtificiaI Intelligence und Blockchain zu verstehen!

Nutzen Sie Chancen und Potenziale für den Einkauf sowie die gesamte Einkaufsorganisation!

Diskutieren Sie mit den Einkaufs- und Supply-Chain-Experten aus rund zehn ausgewählten Start-Up-Unternehmen über innovative Lösungen!

Veranstaltungsablauf:

Rund zehn Start-Ups stellen in jeweils 5-Minuten-Slots ihre Business Modelle und Tools vor, gefolgt von Fragen aus dem Publikum. Diskussion, Networking & Ausklang im Anschluss an die Veranstaltung.

Veranstaltungsdaten, kurzgefasst:

Zeit: Dienstag, 06. Februar 2018, 17:30–20:00 Uhr

Ort: Kerkhoff Lounge, 6. Etage, Elisabethstr. 11, 40217 Düsseldorf

Die kostenfreie Teilnahme ist mit schriftlicher Anmeldung per Mail möglich:

mirjam.zeller@bme.de

Weiter Infos hier:

15. Januar 2018