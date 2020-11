Einkaufsmaster in München hat begonnen

Anzeige

Einen gelungenen Start feierte der Master-Studiengang für Digitalisierung im Einkauf (BA berichtete) in München. Über 20 Studierende und damit fast der gesamte Jahrgang kam – unter den Vorgaben eines umfassenden Hygeniekonzeptes – in Präsenz zusammen, um die neue Umgebung und KommilitonInnen kennzulernen: „Wir wollten unbedingt früh ein Gemeinschaftsgefühl und Identifikation schaffen“, so Programmkoordinator Prof. Dr. Florian C. Kleemann, der gemeinsam mit seinem Kollegen Dirk Weber einen ganzen Einführungstag gestaltete.“

Neben Begrüßung und Vorstellung waren daher auch gezielte Teambuilding-Maßnahmen vorgesehen, so z. B. einen „Code of Conduct“ für das gemeinsame Studium zu entwickeln. So soll der Studiengang zu einer zentralen Adresse der akademischen Einkaufsausbildung werden – methodisch fundiert, praxisorientiert und innovativ in Inhalten und Lehransätzen. Dass die Unternehmen hier großen Bedarf haben, ergab dann auch der abschließende war ein Vortrag von Dr. Jan Herrmann, Partner der Unternehmensberatung PwC: „Digitalisierung und Einkauf an der Hochschule München? Offenbar eine perfekte Kombination“, so Kilian Flotzinger, einer der „Ersties“. (sd)