Einkaufsmanagerindex im März 2021

Zum Ende des ersten Quartals hat sich das Wachstumstempo in der Industrie deutlich beschleunigt. Der saisonbereinigte IHS-Markit/BME-Einkaufsmanager-Index stieg im März mit 66,6 Punkten auf ein neues Allzeithoch. Das ist nicht nur eine deutliche Verbesserung zum Vormonat (60,7), sondern auch zum bisherigen Umfragehoch (63,3) vom Dezember 2017. Der Aufschwung geht in erster Linie auf das Wachstum beim Auftragseingang zurück. Zahlreiche Umfrageteilnehmer meldeten, dass die Nachfrage nach Investitions- und Vorleistungsgütern kräftig angezogen hat. Auch die Exportaufträge wuchsen mit einer nie da gewesenen Rate. Infolgedessen wurde die Produktion so massiv hochgefahren. Dennoch fiel sie damit niedriger aus als die des Auftragseingangs. Die unerledigten Aufträge stapelten sich in rekordverdächtigem Tempo. Die Fertigwarenlager schrumpften derweil. Demnach verkauften viele Hersteller direkt vom Lager, um die hohe Nachfrage zu bedienen.

Die dringende Notwendigkeit, die Kapazitäten zu erweitern, führte zum ersten Anstieg der Beschäftigung in der Industrie seit Februar 2019. Im März meldeten 76 % der Umfrageteilnehmer eine Verlängerung der Lieferzeiten.

Zu Engpässen kam es meist, da die Nachfrage nach Rohmaterialien und Komponenten die Verfügbarkeit überstieg. Ein weiterer Grund war die immer noch geringe Verfügbarkeit von Schiffscontainern. Folglich zogen die Einkaufspreise für Rohstoffe und andere Vormaterialien kräftig an. Die Inflationsrate kletterte auf den zweithöchsten Wert in dieser Serie (nach dem von Februar 2011). Die steigenden Kosten und die hohe Nachfrage führten zu einer stärkeren Anhebung der Verkaufspreise. Tatsächlich war es der stärkste Anstieg seit Beginn der Erfassung dieser Daten im September 2002. Die Einschätzungen der Hersteller hinsichtlich ihrer Geschäftstätigkeit binnen Jahresfrist fielen optimistisch aus. Dennoch äußerten einige der Befragten Zweifel, ob das derzeit hohe Nachfrageniveau aufrechterhalten werden kann. (sd)