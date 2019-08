Intralogstikbranche wächst 2018 – Vorhersage für 2019 verhalten

Anzeige

Das Wachstum der deutschen Intralogistikbranche war im vergangenen Jahr deutlich höher als prognostiziert. Laut Statistischem Bundesamt legte das Produktionsvolumen

in der Intralogistik, im Vergleich zu 2017, um 10 Prozent auf 23,1 Milliarden zu. Der VDMA Fachverband Fördertechnik und Intralogistik ging im Frühjahr noch von 22,1 Milliarden Euro aus, also eine Milliarde weniger als in der Endrechnung.

Weniger optimistisch sieht die Progose für das laufende Jahr 2019 aus. „Die ursprünglich anvisierten drei Prozent Wachstum für dieses Jahr sind aktuell unrealistisch“, sagte

Dr. Klaus-Dieter Rosenbach, Vorstandsvorsitzender des VDMA Fachverbands Fördertechnik und Intralogistik. Aus diesem Grund revidiert der Fachverband seine Erwartungen für 2019 auf ein Nullwachstum. Von Januar bis Mai 2019 lagen die Auftragseingänge nur 1 Prozent unter denen des Vorjahres. Deshalb geht der Fachverband davon aus, die Vorjahresergebnisse von 2018 noch einmal zu erreichen. (jt/sd)

5. August 2019