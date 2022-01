Finalisten gehen in die nächste Runde

Viele Unternehmen setzen bereits regelmäßig innovative Projekte um, mit denen die Bereiche des Beschaffungswesens und die angrenzenden Funktionen wie Lieferkettenmanagement, Technik und Logistik grundlegend verändert werden. Roland Berger und SAP möchten mit dem Intelligent Spend Management (ISM) Award besonders innovative und digitale Best Practices im Beschaffungsmanagement würdigen.

Seit Herbst vergangenen Jahres konnten sich Unternehmen aus dem DACH-Raum für Auszeichnungen in fünf Kategorien bewerben:

Business insights & foresights,

Busines Netzwerk,

Nachhaltigkeit & Integrität,

Operative Exzellenz,

Organisatorische Agilität & Kompetenzen für das 21. Jahrhundert.

Die Finalisten stehen nun fest. Nominiert wurden (in alphabetischer Reihenfolge) die Unternehmen

Aldi,

Bühler,

Claas,

CocaCola,

Danfoss,

Deutz,

Diehl,

Eon,

Evonik,

Henkel,

Maersk,

Mewa,

Norsk Hydro,

OMV,

Raiffeisenbank,

Schenker,

Thyssenkrupp.

Der nächste Schritt ist am 3. Februar 2022 geplant: Die Finalisten präsentieren ihren Anwendungsfall vor der Jury aus Branchenfachleuten und Hochschulvertretenden. Auch Beschaffung aktuell wird am Pitch Day die 17 in den engere Wahl genommenen Bewerbungen prüfen und gemeinsam mit den Experten die innovativsten, digitalen Lösungen identifizieren. Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg! (sas)

Hier erfahren Sie mehr über den Award.