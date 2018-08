Flexible Finanzierung immer beliebter

Anzeige

Über Online-Plattformen an kleine und mittlere Unternehmen vermittelte Kredite, Crowdlending genannt, werden immer öfter zur flexiblen Finanzierung eingesetzt. Laut einer Studie von Oxford Economics vermittelte die Plattform Funding Circle im Vorjahr über 2 Mrd. Euro in seinen vier Märkten in Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden und den USA. Hierfür werden kleine Unternehmen mit privaten und institutionellen Investoren zusammengebracht. In Deutschland hat sich die Kreditvergabe über die Plattform 2017 mit 685 neuen Krediten gegenüber dem Vorjahr um 170 Prozent erhöht. Dabei habe sich das vermittelte Neukreditvolumen mit insgesamt 55 Mio. Euro gegenüber 2016 verdreifacht. Ende Dezember 2017 verwaltete Funding Circle in Deutschland fast 1077 Kredite in einer Gesamthöhe von mehr als 65 Mio. Euro.

3. August 2018