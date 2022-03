Formulierungen und Lösungen für Inhaltsstoffe und Spezialchemie

In seinem neuen Labor will Distributor innovative Formulierungen und Lösungen für Inhaltsstoffe und Spezialchemikalien entwickeln und ausliefern sowie seine Kunden bei Lieferkettenschwierigkeiten unterstützen und Markttrends voranbringen. Beispiele wären die Entwicklung eines korallenfreundlichen Sonnenschutzmittels, eines Bindemittels für Fleischersatzprodukte oder eines Prüfungsverfahren zum Silikongehalt in Lösungsmitteln.

Univar Solutions, ein global tätiger Distributor von Chemikalien und Inhaltsstoffen sowie Anbieter von Mehrwertdiensten, gibt die Eröffnung seines Solution Centers in Essen bekannt. Der neue Standort soll eine zentrale Drehscheibe für die Produkte, Dienstleistungen und Lösungen des Unternehmens in Europa sein und Innovation in der Region vorantreiben, wobei der Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit, Zusammenarbeit und Entwicklung liegt. Vor Ort sollen im Solution Center Lösungen entwickelt und ausgeliefert werden, die Kunden für ihre Produkte benötigen und die sie durch aktuelle Schwierigkeiten mit globalen Lieferketten sonst ggf. nicht erhalten könnten. Das Team aus ChemikerInnen, WissenschaftlerInnen und technischen LeiterInnen unterstützt die Weiterentwicklung und träg dazu bei, die Nachfrage in den Geschäftsbereichen Kosmetik und Körperpflege, Haushalts- und Industriereinigung, pharmazeutische Inhaltsstoffe, Beschichtungen, Klebemittel, Dichtungsmittel und Elastomere, sowie Gummi- und Kunststoffadditive zu steigern.

Durch die Unterstützung bei der Anwendungsentwicklung mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen arbeitet Univar Solutions eng mit seinen Kunden und Lieferanten zusammen, um Marken jeder Größe zu Wachstum und Erfolg zu verhelfen. Mithilfe seines Netzwerks von globalen Innovationszentren stellt Univar Solutions verantwortungsvolle Chemie, Daten, digitale Tools und Erfindungsgeist zur Verfügung, um einen innovativen Vorsprung zu schaffen und Lösungen für die technischen Herausforderungen voranzutreiben, die die Zukunft nachhaltiger Produkte, Prozesse und Inhaltsstoffe zum Nutzen der Umwelt und der Gesellschaft bestimmen.

Das Solution Center in Essen befindet sich in der Nähe einer der größten Niederlassungen des Unternehmens in Europa und umfasst 700 Quadratmeter, darunter Labore, eine Pilotanlage, Besprechungsräume und Büros. Durch Innovation, Fachwissen und einzigartige Fähigkeiten werden Kundenprojekte vom Konzept und der Entwicklung bis hin zu Anwendungstests, Markteinführung und Vertrieb unterstützt. Zu den Endproduktanwendungen, die in der Einrichtung entwickelt werden sollen, gehören Grundprodukte der Industrie wie Haar- und Hautpflege, Toilettenartikel, Farbkosmetik, Tablettenüberzüge, Salben, Geschirrspülmittel und Baumaterialien.

