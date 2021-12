ifw Kiel: Fragiler Aufwärtstrend im weltweiten Handel

Für November 2021 signalisiert der Kiel Trade Indicator des ifw Kiel insgesamt recht positive Handelszahlen (Monat-zu-Monat, preis- und saisonbereinigt). Die Aufwärtsbewegung droht aber von kurzer Dauer zu sein: Zum einen schert China mit negativen Zahlen aus der Reihe, zum anderen bleiben die Staus in der Containerschifffahrt auf ausgesprochen hohem Niveau.

Deutschlands Exporte könnten leicht zulegen (+1,2 %), die Importe dürften stagnieren. Für die EU sind sowohl bei den Exporten (+0,9 %) als auch bei den Importen (+0,4 %) leicht positive Entwicklungen möglich.

Der Handel der USA könnte nach Monaten der Stagnation im November im Vergleich zum Vormonat erstmals wieder einen positiven Handelsimpuls verzeichnen. Die Schätzungen des Kiel Trade Indicator liegen sowohl für die Exporte (+3,2 %) als auch die Importe (+2,3 %) im Plus (preis- und saisonbereinigt). Der gesamte Welthandel dürfte im November um 1,7 Prozent über dem Vormonat liegen.

Rückgang bei Chinas Handel

Für Chinas Handel signalisiert der Kiel Trade Indicator allerdings negative Vorzeichen. Er zeigt einen Rückgang von 3,6 Prozent für die Exporte und von 2,0 Prozent für die Importe an. Der sanfte Aufwärtstrend der Monate September und Oktober wäre damit gebrochen.

„Die positiven Handelszahlen für den Monat November sind erfreulich. Allerdings ist die Aufwärtsbewegung äußerst fragil. Es ist zu befürchten, dass die Freude aufgrund der nach wie vor massiven Staus in der weltweiten Containerschifffahrt nur kurz währt. Die Staus verharren seit rund zwei Monaten auf einem sehr hohen Niveau und verhindern einen klaren Aufwärtstrend im weltweiten Handel“, sagt Vincent Stamer, Leiter Kiel Trade Indicator am IfW Kiel.

Waren stecken fest

Vor den US-Häfen Los Angeles/Long Beach und Savannah sowie im Perlflussdelta und vor Ningbo-Zhou in China sind derzeit rund 8 Prozent der weltweiten Frachtkapazität der Containerschifffahrt durch Staus gebunden. Über 11 Prozent aller global verschifften Waren stecken in den Warteschlagen fest.

Das Frachtvolumen im Roten Meer, wichtiger Indikator für den europäisch-asiatischen Handel, hat sich seinem zu erwartenden Niveau etwas angenähert, bleibt aber immer noch rund 7 Prozent dahinter zurück.

„Das Weihnachtsshopping steht in diesem Jahr klar unter den Vorzeichen der Lieferprobleme, was sich in einem reduzierten Angebot, längeren Lieferzeiten und höheren Preisen ausdrückt. Aber auch die deutsche Industrie kocht aufgrund fehlender Waren auf Sparflamme“, so Stamer. „Besserung ist erst nach dem chinesischen Neujahrsfest im ersten Halbjahr 2022 in Sicht, doch auch dann dürfte es noch dauern, bis das globale Liefernetzwerk wieder im Gleichtakt schwingt. Lieferverzögerungen und Engpässe könnten uns daher noch sehr weit ins nächste Jahr beschäftigen.“

Update für den Kiel Trade Indicator

Mit dem jüngsten Datenupdate führt das IfW Kiel eine Reihe von Verbesserungen für den Kiel Trade Indicator ein. Die wichtigste ist die Umstellung der Handelsschätzungen von nominalen auf reale Daten.

Darüber hinaus erfolgen die Schätzungen nun für eine höhere Anzahl an Ländern und Regionen. Das Update soll eine bessere Abdeckung des Globalen Südens bieten, etwa Subsahara-Afrika, Nordafrika, Mittlerer Osten oder Schwellenländer Asiens. Außerdem wird der Handel Europas in Intra- und Extra-EU-Handelsflüsse aufgeschlüsselt. (ys)

