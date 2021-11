BME: Gundula Ullah zum Koalitionsvertrag der künftigen Regierung

Gundula Ullah, Vorstandsvorsitzende des Bundesverbandes Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME), hat sich zum Koalitionsvertrag der künftigen Ampel-Regierung geäußert. SPD, Bündnis90/Die Grünen und die FDP haben am 24. November 2021 ihren Koalitionsvertrag vorgelegt. ‚Mehr Fortschritt wagen – Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit‘ lautet der Titel des 177 Seiten umfassenden Dossiers.

„Der BME begrüßt es, dass die ‚Ampel-Koalition‘ dem Themenkomplex Nachhaltigkeit im Koalitionsvertrag eine besondere Bedeutung beimisst. Die Koalitionsparteien unterstützen das von der EU vorgeschlagene Importverbot von Produkten aus Zwangsarbeit. Darüber hinaus wollen sie ein wirksames EU-Lieferkettengesetz forcieren, das auf den UN-Leitprinzipien Wirtschaft und Menschenrechte basiert, KMU bei der Umsetzung aber nicht überfordert.

Das ist ein wichtiges Signal: Die Koalitionäre zeigen Weitsicht und gehen mit dem notwendigen Augenmaß vor. Um Menschenrechte in den Lieferketten von Unternehmen effizient zu schützen, braucht es zweifelsfrei europaweite Regelungen. Die Gesetzesvorhaben müssen aber auch für den Mittelstand praktikabel bleiben.“

Nachhaltigkeit in der Lieferkette

„Fakt ist: Bei der Umsetzung von Nachhaltigkeit in den Lieferketten besteht beim Gros der deutschen Unternehmen noch Luft nach oben, auch hier gilt es mit Augenmaß vorzugehen. Das gilt branchenübergreifend sowohl für Global Player als auch für Mittelständler. Immer mehr Unternehmen setzen Nachhaltigkeit auf Basis gezielter Strategien und fest definierter Verantwortlichkeiten um.

Der BME unterstützt seine Mitgliedsunternehmen bei der Einführung eines nachhaltigen Procurements – von den Grundlagen für einen nachhaltigen Einkauf, über die Erweiterung der Beschaffungsprozesse um nachhaltige Aspekte bis hin zu der Entwicklung von Nachhaltigkeitskriterien im Lieferantenmanagement.“

BME begrüßt Aufbruch in der Mobilitätspolitik

„Auch die geplanten Maßnahmen zur Stärkung der E-Mobilität, des öffentlichen Personennahverkehrs und des Verkehrsträgers Schiene stimmen uns optimistisch. So will das Dreierbündnis die 2020er Jahre zu einem Aufbruch in der Mobilitätspolitik nutzen und eine innovative, effiziente und bezahlbare Mobilität ermöglichen. Der BME setzt sich bereits seit Jahren konsequent dafür ein, seine Mitgliedsunternehmen und die gesamte Beschaffungs-Community für umweltfreundliche Alternativen zum Straßengüterverkehr zu sensibilisieren.“

Ökonomie und Ökologie gemeinsam denken

„Entscheidend ist, dass die ‚Ampel‘ ihren Worten nun Taten folgen lässt und die eigene Agenda möglichst zeitnah und praxisgerecht umsetzt. Positiv sehen wir, dass Wirtschaft und Klima in einem Ressort gebündelt sind. Denn aus unserer Sicht sind Ökonomie und Ökologie künftig stets zusammen zu denken. Der BME freut sich auf die Zusammenarbeit.“ (ys)

Kontakt:

Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME)

Frankfurter Straße 27

65760 Eschborn

Tel. +49 6196 5828–0

E-Mail: info@bme.de

Internet: www.bme.de