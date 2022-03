Hahn+Kolb wächst zweistellig

2021 war ein gutes Jahr für die Hahn+Kolb Werkzeuge GmbH. Der Umsatz der Firmengruppe stieg im Vergleich zum Vorjahr zweistellig. Im vergangenen Jahr investierte das Unternehmen unter anderem in den Ausbau des Logistikzentrums am Standort Ludwigsburg und arbeitete an nachhaltigen Lösungen.