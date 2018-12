Herzliche Grüße von dem gesamten Team

Anzeige

Liebe Freunde und User, liebe Einkäuferinnen Einkäufer, liebe Kundinnen und Kunden, liebe Studentinnen und Studenten, und alle, die uns schätzen und mögen,

das Team von Beschaffung aktuell wünscht Ihnen ein harmonisches und friedvolles Weihnachtsfest gemeinsam mit den Menschen, die Sie am liebsten haben.

Zur Einstimmung auf eine schöne Zeit ein Gedicht von Hoffmann von Fallersleben (1798 – 1874), wir hoffen, Sie haben damit genauso viel Spaß wie wir:

Vom Honigkuchenmann

Keine Puppe will ich haben –

Puppen gehn mich gar nichts an.

Was erfreu’n mich kann und laben

Ist ein Honigkuchenmann.

So ein Mann mit Leib und Kleid

durch und durch an Süßigkeit.

Stattlicher als eine Puppe

Sieht ein Honigkerl sich an,

Eine ganze Puppengruppe

Mich nicht so erfreuen kann.

Aber seh ich recht dich an,

Dauerst du mich, lieber Mann.

Denn du bist zum Tod erkoren –

Bin ich dir auch noch so gut,

Ob du hast ein Bein verloren.

Ob das andre weh dir tut:

Armer Honigkuchenmann,

Hilft dir nicht, du mußt doch ran.

Hoffmann von Fallersleben (1798 – 1874)

… und meine Lieblingsweihnachtsgeschichte.

20. Dezember 2018