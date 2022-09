Höchstleistungen über Vertragssoll hinaus

Die Deutsche Bahn hat die Performance von rund 20.000 Lieferanten über global weitverzweigte Lieferketten hinweg zu überwachen. Die große Frage: Welche Partnerschaften erweisen sich in „herausfordernden Zeiten“, wie es allenthalben heißt, als besonders belastbar? Wer mit dem DB Lieferantenprädikat und dem DB Supplier Innovation Award ausgezeichnet wird, hat zuvor eine Reihe von Kriterien erfüllt – und zwar weit über das Vertragssoll hinaus. Wir stellen Ihnen Hintergrund, Wettbewerbsprozess, Kriterien und Gewinner vor.

Alle 42 Hallen belegt, vermeldet die Messe Berlin in Sachen InnoTrans 2022. Auf der internationalen 13. Verkehrstechnik-Leitmesse (20. bis 23. September 2022) präsentieren sich knapp 3000 Aussteller aus 56 Ländern. Rund 250 Weltpremieren stehen auf der Messeagenda. Was sich davon später tatsächlich als nutzwertig und erfolgreich erweist, steht freilich in den Sternen. Die Deutsche Bahn (DB) legte am Abend des ersten Messetages mit der Verleihung ihrer DB-Lieferantenprädikate und dem DB Supplier Innovation Award 2022 den Fokus auf bereits bestehende Partnerschaften, die sich – in „herausfordernder Zeit“ – als besonders belastbar herauskristallisiert haben.

Prozess und Jury

Um das DB-Lieferantenprädikat kann sich kein Unternehmen bewerben. Vorschläge werden von den DB-Geschäftsfeldern und der Beschaffungsorganisation eingereicht – gestützt durch das konzernweite Lieferantenmanagement. Im geschäftsfeldübergreifenden Auswahlprozess werden die drei besten Kandidaten pro Kategorie nominiert. Zum Auswahlprozess gehören einvernehmliche Abstimmungen über die Vorschläge mit den Geschäftsfeldern sowie mit der internen Compliance-, Rechts-, Qualitäts- und Umweltorganisation der DB. Die interne Fachjury wird wissenschaftlich durch das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI (Karlsruhe) begleitet

Um den DB-Supplier-Innovation-Award können sich Unternehmen hingegen bewerben. Den Startschuss für das nächste Bewerbungs- und Auswahlverfahren wird CPO Jan Grothe während des 8. Railway Forums am 5./6. September 2023 in Berlin geben.

DB-Lieferantenprädikat

Das DB-Lieferantenprädikat wird herausragenden Lieferanten zuerkannt, die sich in den Bereichen Allgemeine Bedarfe und Leistungen, Schienenfahrzeuge und Schienenfahrzeugteile, Infrastruktur und Umwelt besonders um Versorgungssicherheit, Qualität der Waren und Leistungen sowie Gesundheitsschutz während der Pandemie verdient gemacht haben. Ihre Beiträge gehen weit über das Vertragssoll hinaus. Zentrale Auswahlkriterien sind Qualität und Zuverlässigkeit, Kundennutzen und Serviceleistung, Preispolitik, Nachhaltigkeit und Umweltschutz, Termintreue, Innovation, Partnerschaftliche Zusammenarbeit sowie Ziele der Konzernstrategie Starke Schiene – und das bereits zum zehnten Mal.

DB-Supplier-Innovation-Award

Zum vierten Mal wurde jetzt ein Unternehmen mit dem DB-Supplier-Innovation-Award gewürdigt. Voraussetzung hier: eine besondere Innovationsleistung, die das Leistungsangebot der DB unterstützt, einen hohen Neuheitsgrad aufweist und sich ebenso durch Nachhaltigkeit auszeichnet. Die interne Fachjury und das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI bewerten Neuheitsgrad und Einzigartigkeit, Mehrwert und Ergebnisbeitrag, Anwendungspotenzial und Integrierbarkeit sowie Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Grundlage der Bewertung sind die von den Bewerbenden ausgefüllten Bewerbungsbögen.

2022 waren die Firmen Enviral Oberflächenveredelung, Strama-MPS Maschinenbau, Gestalt Robotics GmbH und Götting KG sowie Plasser & Theurer nominiert.

Wertschätzung und Werbung

„Uns ist wichtig, herausragende Leistungen eindeutig zu benennen und diese auch öffentlich zu würdigen“, sagt CPO Jan Grothe. Die Auszeichnungen bekundeten einerseits Wertschätzung für besonders professionelle Lieferanten, setzen zugleich aber auch einen attraktiven Anreiz für Wettbewerber, ihre Geschäftsbeziehungen mit der Deutschen Bahn stetig zu verbessern. Eine Nominierung und vor allem ein Sieg in einer der Kategorien gelten als renommierte Referenz über die Branche hinaus. Mit dem Prädikat „Lieferant der Deutschen Bahn AG des Jahres“ darf ein prämiertes Unternehmen bis zur Verleihung des nächsten DB-Lieferantenprädikats (höchstens zwei Jahre lang) für das ausgezeichnete Produkt werben.

Europas führendes Mobilitäts- und Logistikunternehmen weist ein jährliches Einkaufsvolumen von rund 24 Mrd. Euro (mit DB Schenker) aus. Jan Grothes 1200-köpfiges Einkaufsteam führt etwa 20.000 Lieferanten im Portfolio. (su)