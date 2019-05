23. bis 24. Mai in Neuhofen/Ybbs

Anzeige

Das Österreichische Produktivitäts- und Wirtschaftlichkeits-Zentrum (ÖPWZ) organisiert vom 23. bis 24. Mai einen Jahreskongress für Einkaufsprofis unter dem Motto „Zwischen vollen Auftragsbüchern und Krisenangst“. Am Donnerstag startet die Tagung mit einer Auswahl an fünf Seminaren unter anderem zu den Themen B2B-Beschaffungsplattformen und automatisierte Einkaufsprozesse. Am Nachmittag beginnt die Vortragsreihe zum Beispiel mit den Themen Risikomanagement oder Agiler Einkauf. Der Preis für die zweitägige Veranstaltung beträgt 625 Euro exklusive MwSt. Der Treffpunkt ist im Hotel Kotmühle in Neuhofen/Ybbs. Eine begrenzte Anzahl von Zimmern steht für 97 Euro pro Nacht zur Verfügung.

Mehr Informationen: www.opwz.com/einkauf/kurse-seminare/jahreskongress-einkauf-und-supply-management.html

20. Mai 2019