Kreatize, eine Beschaffungsplattform für den Maschinenbau, hat Fabrikado übernommen. Das Plattform-Unternehmen Fabrikado bietet in seinem Onlineshop über ein Zulieferer-Netzwerk unterschiedliche Fertigungsverfahren für maßgeschneiderte Metall- und Kunststoffbauteile auch in kleinen Losgrößen an. Durch den Zusammenschluss mit Fabrikado verbreitert Kreatize sein Angebot gezielt um Laserschneiden, 3D-Druck und einen Onlineshop mit sofortiger Angebotserstellung. Über die Kreatize-Plattform können Maschinenbauunternehmen den Prozess von der Bestellung bis zur Lieferung von Industriebauteilen abwickeln. Kunden können mit wenigen Klicks ein Angebot anfragen und transparent Bauteile bestellen. (sd)

22. Februar 2020