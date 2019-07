Logistikzentrum eingeweiht

Anzeige

Mit dem „multicube rheinhessen“ hat pfenning logistics das zweite Logistikzentrum in der Metropolregion Rhein-Neckar in Betrieb genommen, das dem Vorbild eines mehrfach prämierten Immobilienkonzepts folgt. Der Neubau erfüllt im Hinblick auf seine flexiblen Nutzungsmöglichkeiten und umweltfreundliche Technik höchste Standards.



„In einem grünen Europa muss Logistik in die Landschaft passen“, sagte Karl-Martin Pfenning, geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensgruppe, auf der Einweihungsfeier des Logistikzentrums. „Grün bedeutet für die Logistik, die Verantwortung als drittgrößter Wirtschaftszweig unseres Landes für Mensch und Umwelt wahrzunehmen.“

Nachdem „multicube rhein-neckar“ in Heddesheim (Baden-Württemberg), der von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) bereits 2013 mit dem Platin-Zertifikat ausgezeichnet wurde, strebt der Logistiker auch für seinen zweiten, in modularer Hallenbauweise errichteten multicube die beste Auszeichnung für Industriebauten in Europa an.

„Vorhandende Ressourcen lassen sich bei diesem Konzept durch flexible Kapazitätsanpassung effizienter nutzen“, erläutert Pfenning. Das im Dreiländereck Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz gelegene, in nur 18 Monaten geplante und errichtete Gebäude, ist als Multi-User-Zentrum konzipiert. Es besteht aus mehreren nahtlos aneinandergefügten Hallen mit einer Gesamtlagerfläche von 63.000 Quadratmetern, die als einzelne Module von Kunden flexibel genutzt und angepasst werden können. So lassen sich beispielsweise temperaturempfindliche Lebensmittel für Edeka Foodservice in einer Halle lagern, während nur ein Tor weiter Bestellungen für den Online-Handel von Konsumprodukten für den Kunden Cybex, Hersteller von Juvenile Produkten, kommissioniert und versandfertig aufbereitet werden. 50 Millionen Euro hat pfenning logistics in Planung und Errichtung des multicube rheinhessen investiert.

„Die Zusammenarbeit zwischen Pfenning und Cybex läuft ausgesprochen gut. Beide Unternehmen passen von ihrer Größe und ihrer Kultur her gut zusammen, das wird in der Kooperation ersichtlich. Trotzdem arbeiten beide Seiten ständig an der Optimierung von Prozessen und Abläufen, damit wir auch für die gemeinsame Zukunft gut aufgestellt sind. Cybex wird weiter wachsen in Europa, und mit Pfenning haben wir einen guten Partner an unserer Seite, um das umsetzen zu können.“ erklärte Kai Weisskopf, Geschäftsführer von Cybex in Deutschland.

Mit der Expansion an dem neuen Standort hat die Heddesheimer Unternehmensgruppe zusätzliche Kapazitäten und effiziente Strukturen für weiteres Wachstum geschaffen. Investiert wurde außerdem in die Logistikausstattung und in moderne Managementsysteme. Auch personell ist die Unternehmensgruppe gewachsen: 700 neue Mitarbeiter wurden in den vergangenen 12 Monaten neu eingestellt, davon allein 550 im Logistikbereich. Bundesweit beschäftigt pfenning logistics heute 3.700 Mitarbeiter an 90 Standorten. Dies ist unter anderem auf die Erweiterung des Service-Portfolios zurückzuführen. Die Unternehmensgruppe hat sich innerhalb der letzten Jahre zu einem Full-Service Dienstleister entwickelt, der über die Kontraktlogistik-Aktivitäten hinaus auch Personal- und Mobilitätslösungen anbietet. (sd)

Über die pfenning logistics group:

Die pfenning logistics group ist ein Full-Service-Dienstleister des deutschen Mittelstands, der in dritter Generation von Karl-Martin Pfenning als Inhaber geführt wird. Sitz des Unternehmens, das 3.700 Mitarbeiter an 90 Standorten in Deutschland beschäftigt, ist Heddesheim/ Baden-Württemberg.

Über Cybex:

CYBEX ist führend im Bereich der Kindersicherheit und wird darüber hinaus auch als eine innovative Lifestylemarke wahrgenommen. Das Unternehmen entwirft Produkte, die nicht nur sicher sind, sondern perfekt zum urbanen Lebensgefühl moderner Eltern passen. Im Zentrum der Marke und der Produktentwicklungen steht das Cybex D.S.F. Innovations-Prinzip: Die Kombination von einzigartigem Design, unübertroffener Sicherheit und Qualität, sowie intelligenter Funktionalität.

11. Juli 2019