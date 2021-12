Marco Hamacher verstärkt Geschäftsleitung von Pfenning Logistics

Marco Hamacher tritt bei Pfenning Logistics eine neue Position als Verantwortlicher der Geschäftsentwicklung in Norddeutschland an. Er verstärkt das Führungsteam mit seiner Expertise in den Sparten Industrial und Aftermarket. Zu seinen Aufgaben zählen die Bereiche Mergers and Acquisitions, der Ausbau des Standortnetzwerks sowie die Kundenentwicklung.

26 Jahre Logistikerfahrung bringt das neueste Mitglied der Geschäftsleitung des Heddesheimer Kontraktlogistikunternehmens mit. Marco Hamacher (55) ist seit November 2021 im Unternehmen und verantwortet die geplanten Geschäftsentwicklungen im norddeutschen Raum.

Nach einem Diplom-Abschluss der Ökonomie 1995 begann Hamacher als Projektmanager beim Bremer Logistikdienstleister Stute und übernahm schrittweise Verantwortung für Einheiten der Kontraktlogistik mit einem Fokus auf den Zielsparten Industrial und Aftermarket. Stute Logistics wurde 1996 vom Kühne + Nagel-Konzern übernommen. 2010 stieg Hamacher mit seinen Verantwortungsbereichen in die Geschäftsleitung auf und war ab 2019 als deren Vorsitzender gesamtverantwortlich für alle operativen und kaufmännischen Einheiten der Gruppe.

„Nach 26 Jahren bei einem traditionsreichen Unternehmen der Logistik habe ich die Entscheidung getroffen, mich neuen Herausforderungen zuzuwenden. Die Rolle bei Pfenning Logistics stimmt zu 100 Prozent mit meinen Wünschen und meinem Profil überein und ich freue mich darauf, die Position dieses wachstumsorientierten Unternehmens im norddeutschen Raum zu stärken,“ sagt der Bremer Marco Hamacher.

Internes und externes Wachstum angestrebt

Hamacher unterstützt die kontinuierliche Expansionsstrategie des Unternehmens, die sowohl das interne Wachstum durch neue Immobilien- und Standortentwicklungen als auch das externe Wachstum durch Zukäufe umfasst. Im Jahr 2021 hat die Pfenning Logistics Group bereits die Sonima-Gruppe, die HTH Logistic Solutions sowie die Gilog-Gesellschaft erworben.

Rana Matthias Nag, Geschäftsführer bei Pfenning Logistics: „Für unseren weiteren strategischen Ausbau ist Marco Hamacher die ideale Ergänzung unseres Führungsteams. Er kennt die Strukturen in den Zielregionen gut und bringt fundierte Logistikexpertise mit. Davon werden wir – und damit vor allem unsere Kunden – im Sinn des weiteren Ausbaus unseres Kontraktlogistikportfolios profitieren.“ (ys)

Kontakt:

KMP Holding GmbH

Pfenning Logistics Group

Benzstrasse 1

68542 Heddesheim

Tel.: +49 (6203) 9545–0

E-Mail: info@pfenning-logistics.com

Web: www.pfenning-logistics.com