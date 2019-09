Anzeige

Werkzeugbau Die Kunden der Branchefordern zunehmend kürzere Durchlaufzeiten und technisch anspruchsvolle Werkzeuge. Dies führt zu einem kontinuierlichen Zeit- und Innovationsdruck. In Folge dessen müssen sich Werkzeugbaubetriebe vermehrt auf Kernkompetenzen fokussieren. Um eine solche Fokussierung effektiv umsetzen zu können, sind die Werkzeugbaubetriebe auf ein erfolgreiches Lieferantenmanagement angewiesen.

Nach aktuellen Umfragen der WBA beschäftigen sich Werkzeugbaubetriebe nur in geringem Maße mit einem systematischen Ansatz zum Lieferantenmanagement. Durch ein unsystematisches Management der Lieferanten sind durchschnittlich 15,9 % der Lieferungen verspätet und/oder mangelhaft, was zu hohem zeitlichen Verzug und zusätzlichen Kosten führt. Das Lieferantenmanagement stellt daher den entscheidenden Faktor zur erfolgreichen Realisierung einer zukunftsfähigen Beschaffung dar. Zuverlässige und zugleich kostengünstige Lieferanten müssen identifiziert, weiterentwickelt und in interne Abläufe integriert werden. Hierzu ist ein strukturierter Prozess notwendig, der idealerweise durch digitale Hilfsmittel unterstützt wird, um eine möglichst effiziente Abwicklung des Prozesses sowie eine systematische Dokumentation des erlangten Marktwissens zu ermöglichen.

Marktkenntnisse von Experten sichern

Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Boos, MBA, Geschäftsführer, WBA Aachener Werkzeugbau Akademie GmbH Christoph Kelzenberg, M.Sc., Leiter Industrieberatung Jan Wiese, M.Sc., Gruppenleiter Industrieberatung Tim Graberg, M.Sc., Berater

18. September 2019