Mercanis – Unicorn 2022 im Einkauf

Zahlreiche Besucher der eLösungstage des BME (31.5.-1.6.2022) überzeugten sich am ersten Abend von den innovativen Start-up-Unternehmen und ihren Ideen. Unter dem Motto „Procurement meets Unicorn“ gab der BME acht Newcomern die Möglichkeit, sich vor der Einkäufercommunity zu präsentieren. Der Moderator Prof. Dr. Florian C. Kleemann, der für diese Veranstaltung stilecht im Einhorn-T-Short erschien, stellte jedem Unternehmen drei Fragen, um so den Mehrwert der einzelnen Lösungen klar erkennbar herauszuarbeiten. Abschließend wurde durch das Publikum das Unicorn der BME-eLösungstage 2022 gewählt: Die interessanten Ansätze haben es den Teilnehmenden nicht leicht gemacht – doch am Ende stand das Unicorn 2022 fest: Fabian Heinrich von Mercanis machte das Rennen und überzeugt die Abstimmenden.

Wir gratulieren dem Gewinnerteam von Mercanis.

Über Mercanis: Wer kennt nicht das Problem im Einkauf, wenn es um die Beschaffung von Dienstleistungen geht? Das Start-up Mercanis hat ein Tool entwickelt, das die Zusammenarbeit mit Dienstleistungsunternehmen systematisiert und gleichzeitig die Transparenz im Auswahlprozess erhöht. Es ermöglicht Dienstleistungen auf intelligent, effiziente und gesetzteskonforme Weise einzukaufen. Die Cloud-basierte Software optimiert alle Prozesse von der Lieferantenauswahl bis zur Leistungserbringung einschließlich des Lieferanten- und Vertragsmanagements. Ein eingebettetes Analytics-Tool sorgt abschließend für zahlengetriebene Analysen der Einkaufsprozesse. (sas)

Meranis Dienstleistungen einkaufen

Weitere teilnehmende Start-ups: