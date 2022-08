Neue CPO bei Beyond Gravity

Am 1. November 2022 übernimmt Jingyuan Sun als neue Chief Procurement Officer (CPO) das Space und Group Procurement sowie die Logistik des Raumfahrtzulieferers Beyond Gravity an weltweit zwölf Standorten in sechs Ländern. Sun legt Wert auf strategisch langfristige Partnerschaften und digitale Prozesse in der Supply Chain. Weiter wird sie sich auch auf die Themen Business Intelligence und datenbasierte Analytik fokussieren. Seit 2011 ist Sun in verschiedenen Führungsrollen im Bereich Procurement für das Luftfahrtunternehmen SR Technics tätig, zuletzt als VP Customer Account Management & Invoicing.

André Wall, CEO bei Beyond Gravity, freut sich über den Neuzugang in der Geschäftsleitung: „Es war mir ein Anliegen, das Procurement und die Logistik enger miteinander zu verbinden. Mit Jingyuan Sun gewinnen wir eine starke und erfahrene Führungspersönlichkeit, die das Procurement und die Logistik zum Rückgrat unseres Wachstums werden lässt." Die neue Einkaufsleiterin spricht fließend Chinesisch und Englisch. Sie studierte in Singapur und erwarb nach ihrem Master of Science in Industrial & System Engineering einen Global Executive MBA am Insead in Paris.