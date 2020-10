BMÖ zieht kurz vor knapp die Reißleine

Anzeige

Der Jahresgipfel des Bundesverbands Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik in Österreich (BMÖ) sollte auch 2020 als Präsenzveranstaltung stattfinden. Im Haus der Industrie in Wien sollten vom 8. bis 9. Oktober 2020 Experten zusammenkommen, darunter auch Vertreter aus Deutschland und der Schweiz. Das Motto: „Procurement – Competence Center for Success“.

Nun hat der BMÖ-Vorstand beschlossen die komplette Veranstaltung auf nächstes Jahr zu verschieben: Jetzt findet die Veranstaltung mit gleichem Programm am 7./8. Oktober 2021 statt. (sas)