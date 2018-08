Orderfox auch Börse für Neu- und Gebrauchtmaschinen

Anzeige

Die auf die CNC-Branche fokussierte Online-Plattform Orderfox.com hat soeben mit der Maschinenbörse für Neu- und Gebrauchtmaschinen ein neues Feature integriert. Der Anbieter Orderfox AG will den digitalen Handelsplatz weiter zu einem täglichen Arbeitsinstrument für CNC-Fertiger und Einkäufer ausbauen. Registrierte Mitglieder sollen künftig sehr einfach CNC-Metall- oder Holzbearbeitungsmaschinen anbieten oder kaufen. Schon bisher verbinden intelligente Filterfunktionen Einkäufer mit passenden CNC-Fertigern der Metall oder Holz verarbeitenden Industrie lokal wie auch global. In der Neumaschinenbörse stehen Filterfunktionen wie Haupt- oder Unterkategorie (Werkzeug- und Metallbearbeitungs- oder Holzbearbeitungsmaschine, Dreh- oder Fräsmaschine etc.), Maschinentyp, Hersteller, Steuerung, Preis sowie Land, Region und einiges mehr zur Verfügung. In der Gebrauchtmaschinenbörse werden die Filter zusätzlich um Betriebsstunden und Baujahr erweitert.

Mitglieder der Plattform können nicht nur Neu- und Gebrauchtmaschinen suchen, sondern auch ihre eigenen Maschinen in der laut eigenen Angaben größten Maschinenbörse anbieten. Mithilfe der intuitiven Bedienoberfläche soll das Anbieten einer Maschine so einfach wie nie sein, betont der Anbieter. Zu den Filtern gehören neben den genannten Haupt- und Unterkategorien auch Maschinentyp, Hersteller, Steuerung, Preisoptionen und vieles mehr. Bis zu acht Bilder können in der Ausschreibung hinterlegt werden. Diese stellen sicher, dass jede Maschine bestmöglich präsentiert wird.

30. Juli 2018