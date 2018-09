Partnership Awards für Lieferanten

Anzeige

Unter dem Motto „Driving One Future“ hat die Webasto Gruppe zu seinem bisher größten Lieferantentag nach Fürstenfeldbruck eingeladen. Der Systempartner der Automobilindustrie diskutierte mit rund 350 Zulieferern aus 25 Ländern über die aktuellen Herausforderungen, die strategische Weiterentwicklung und die künftige Zusammenarbeit. Im Rahmen seiner Doppelstrategie stärkt Webasto die Kerngeschäftsfelder Dach- und Thermosysteme und investiert in die Elektromobilität durch den Ausbau seines Geschäfts mit Batteriesystemen und Ladelösungen. Dafür sind verlässliche Lieferanten wichtig. Das unterstreichen die Partnership Awards. Diese überreichte der Einkaufsverantwortliche Jan Henning Mehlfeldt im Rahmen des International Group Supplier Day 2018 an fünf Lieferanten aus Deutschland, China und den USA:

BBG (Mindelheim)

First Engineering (Shanghai)

McMurray Fabrics (Aberdeen, USA)

Koda Stanz- und Biegetechnik (Dortmund)

Thomas Magnete (Herdorf)

Mit den Partnership Awards bedankt sich Webasto bei diesen Lieferanten für die Kooperation, das Engagement und die Flexibilität bei Projekten im letzten Jahr. (lc)

25. September 2018

