Kärcher übernimmt One

Kärcher hat das Berliner Start-up Service Partner One übernommen. Damit erweitert der Reinigungsgerätehersteller sein digitales Portfolio um die Plattform „One“, mit der Dienstleister für Gebäudereinigung Geschäftsprozesse digital abbilden können. Service Partner One war 2015 gestartet und bot in der verschiedene Dienstleistungen und Waren für Unternehmen an. Seit 2017 folgte die Spezialisierung auf die Software-Lösung. Die Plattform „One“ vereint verschiedene Apps, um die Gebäudereiniger bei der Verwaltung von Objekten, Mitarbeiter und Materialbeständen digital zu unterstützen. Von der Buchung der Reinigungsleistungen bis zur Qualitätssicherung vereint „One“ Kommunikation, Abrechnung und Administration. Die Apps liefern Daten über den Bearbeitungsstand, den Materialaufwand sowie den Maschinenpark in Echtzeit und ermöglichen so eine intelligente Ressourcenplanung. (sd)

11. Juni 2019