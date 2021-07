Wechsel in der BMÖ-Spitze

Anzeige

Der Vorstand des BMÖ – Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik in Österreich (Wien) hat Univ.-Prof. Dr. Helmut Zsifkovits einstimmig zum Präsidenten des BMÖ gewählt. Die Wahlperiode läuft noch 3,5 Jahre. Der 61-jährige gebürtige Grazer ist Professor für Industrielogistik an der Montanuniversität Leoben, Lehrbeauftragter an zahlreichen renommierten internationalen Universitäten, Mitglied des ELA-Zertifizierungs-Komitees und seit Jahren Mitglied im Vorstand des BMÖ und der BVL – Bundesvereinigung Logistik Österreich.

Zugleich hat der Vorstand dem jetzt ausgeschiedenen langjährigen Präsidenten des BMÖ, Dr. Christian Haring (61, ehemals Director Global Supply Chain Management, AVL List GmbH) in Anerkennung seiner 12-jährigen Führung der Amtsgeschäfte die Ehrenmitgliedschaft und Ehrenpräsidentschaft des BMÖ auf Lebenszeit zuerkannt. Die feierliche Auszeichnung und Übergabe der Ehrenurkunde ist für den Abend des 7. Oktober in Wien anlässlich des Österreichischen EinkaufsForums 2021 im Haus der Industrie geplant.

Dkfm. Heinz Pechek, Geschäftsführer des BMÖ: „Dr. Haring hat dem BMÖ über viele Jahre hinweg äußerst wertvolle Impulse aus der Praxis gegeben, die auch in das stetig erweiterte Weiterbildungs- und Qualifizierungsangebot der BMÖ-Akademie eingeflossen sind. Professor Zsifkovits bringt nun als neuer Präsident und national und international anerkannter Experte verstärkt auch die Wissenschaftssicht auf das zeitgemäße Supply-Chain- und Einkaufsmanagement ein. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Dr. Haring und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Zsifkovits.“