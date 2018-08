Schaeffler eröffnet neues Logistikzentrum

Anzeige

Der globale Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat in Kitzingen sein neues Europäisches Distributionszentrum (EDZ) Mitte eingeweiht. Von dem unterfränkischen Standort aus werden Produkte der Industriesparte von Schaeffler für den europäischen Markt versandt. Rund 110 Mio. Euro wurden in den Bau investiert. Laut Schaeffler-Vorstandschef Klaus Rosenfeld soll das neue EDZ Mitte „unmittelbar zur Verbesserung der Lieferfähigkeit und zur Sicherung der künftigen Wettbewerbsfähigkeit der Schaeffler Gruppe beitragen“. Das Zentrallager in Kitzingen mit seiner verkehrsgünstigen Lage in der Mitte Europas ist Hauptstandort des europäischen Lagernetzes des Zulieferers. Bisher gibt es im Verbund der Europäischen Distributionszentren (EDZ) jeweils ein Lager für Nordeuropa im schwedischen Arlandastad sowie für Südeuropa in Carisio, Italien.

8. August 2018