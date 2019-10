Anzeige

Kärcher, Anbieter von Reinigungssystemen, hat im Rahmen seines Kultursponsorings den Frankoniabrunnen an der Würzburger Residenz gereinigt. Das harte Wasser hatte zu dicken Kalkschichten auf den Figuren geführt, zusätzlich hatte sich organischer Bewuchs auf den Kalksteinelementen angesiedelt. Der Brunnen war ein Geschenk an den Prinzregenten Luitpold von Bayern anlässlich seines 70. Geburtstags und wurde am 3. Juni 1894 enthüllt. (sd)

2. Oktober 2019