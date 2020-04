Anzeige

In der aktuellen Corona-Krise haben viele Unternehmen bereits Kurzarbeit angemeldet, während in anderen Branchen Mitarbeiter gesucht werden. Das Berliner Start-up Mindshyft hat dafür eine Online-Plattform entwickelt: Wer unter Auftragseinbrüchen leidet, kann als Alternative zur Kurzarbeit seine Mitarbeiter befristet an Firmen vermitteln, die einen akuten Personalmangel haben.

Unternehmen können dazu die Angaben ihres zur Verfügung stehenden Personals mit hochladen; Unternehmen mit Personalbedarf können dies anfragen oder selbst inserieren. Für die rechtliche Ausgestaltung der Personalpartnerschaft können entsprechende Vertragsvorlagen heruntergeladen werden. Interessierte Unternehmen können sich auf www.mindshyft.de anmelden. (sd)

Kontakt: Mindshyft UG, 12051 Berlin

www.mindshyft.de