Anzeige

Auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Mobilität nimmt Mercedes-Benz verstärkt die Beschaffung in den Fokus: Gemeinsam mit dem Start-up Circulor führt Mercedes-Benz im Rahmen der Initiative „Startup Autobahn“ ein Pilotprojekt zur Transparenz über CO2-Emissionen in der Kobaltlieferkette durch. Die Projektpartner möchten die Blockchain-Technologie nutzen, um den Ausstoß klimaschädlicher Gase sowie den Anteil an Sekundärmaterial entlang der komplexen Lieferketten von Batteriezellenherstellern nachvollziehbar zu machen. Das Datennetzwerk dokumentiert zusätzlich, ob die Daimler Nachhaltigkeitsstandards in der gesamten Lieferkette weitergegeben werden.

Mit der Unternehmenstrategie „Ambition 2039“ strebt Mercedes-Benz Cars eine CO2-neutrale Pkw-Neuwagenflotte in weniger als 20 Jahren an. Dieser Wandel setzt eine detaillierte Kenntnis aller klimarelevanten Prozesse voraus, die mit der gesamten Wertschöpfungskette der Fahrzeuge einhergehen. Mercedes-Benz schafft daher in einem ersten Schritt Transparenz über die CO2-Emissionen und den Einsatz von Sekundärmaterial in der Lieferkette. Dazu hat das Unternehmen im Rahmen von „Startup Autobahn“ ein Pilotprojekt mit einem wichtigen Batteriezellenhersteller und Circulor gestartet, einem auf die Blockchain-Technologie spezialisierten Start-up.

Kobalt in der Lieferkette

Die Projektpartner fokussieren sich dabei zunächst auf Kobalt, das aus Recyclinganlagen in die Lieferkette gelangt. Ein Blockchain-basiertes System bildet den Produktionsfluss der Materialien ab sowie den CO2-Ausstoß, der damit einhergeht. Langfristig verfolgt Mercedes-Benz das Ziel einer Kreislaufwirtschaft und arbeitet daran, Stoffkreisläufe zu schließen. Dazu wird mit der Abbildung des Materialflusses auch der Anteil an recyceltem Material in der Lieferkette erfasst. Das Netzwerk zeigt zudem an, ob die Daimler Nachhaltigkeitsanforderungen in Bezug auf Arbeitsbedingungen, Menschenrechte, Umweltschutz, Sicherheit, Geschäftsethik und Compliance an alle beteiligten Unternehmen weitergegeben werden. Daimler fordert seine direkten Lieferanten dazu auf, diese Standards und Vorgaben einzuhalten und sie auch in ihre vorgelagerten Wertschöpfungsketten hineinzutragen sowie deren Einhaltung zu kontrollieren. Mit dem Blockchain-Pilotprojekt treibt Mercedes-Benz die Nachverfolgbarkeit in der Lieferkette über die unmittelbaren Vertragspartner hinaus an.

Unternehmensstrategie hat einen Namen Ambition 2039

Markus Schäfer, Mitglied des Vorstands der Daimler AG und Mercedes-Benz AG, verantwortlich für Konzernforschung und Mercedes-Benz Cars Entwicklung, Einkauf und Lieferantenqualität: „Mit Ambition 2039 hat sich Mercedes-Benz Cars hohe Ziele gesteckt. Den Weg dorthin können wir nur in enger Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten gehen. Der Schlüssel ist Transparenz: Unser Anspruch ist, alle Prozesse transparent und nachvollziehbar zu gestalten. Wir sind der erste Hersteller, der mithilfe der Blockchain-Technologie CO2-Emissionen in der globalen Batteriezellen-Lieferkette abbildet. Damit legen wir den Grundstein für effektive Verbesserungen – für die Umwelt und für unser Geschäft.“

Die Rolle von Lieferanten

Lieferanten und Partner spielen bei der Umsetzung der nachhaltigen Geschäftsstrategie von Mercedes-Benz eine zentrale Rolle, denn sie leisten einen beachtlichen Beitrag zur Wertschöpfung. Ziel ist es daher, CO2-Einsparungen sowie einen umweltverträglichen Umgang mit Ressourcen auch in der Lieferkette stärker zu berücksichtigen. Parallel zur Erfassung der Emissionsdaten führt Mercedes-Benz Workshops mit Lieferanten durch, um effektive Maßnahmen zur Reduktion von CO2-Emissionen zu identifizieren. Der Fokus des Engagements liegt zunächst auf Materialien, deren Herstellung besonders CO2-intensiv ist. Dazu zählen neben Batteriezellen auch Stahl und Aluminium. Als ersten Schritt wird Mercedes-Benz im Rahmen einer Nachhaltigkeitspartnerschaft mit einem Batteriezellenlieferanten erstmals Batteriezellen aus CO2-neutraler Produktion von Farasis Energy (Ganzhou) Co., Ltd. beziehen.

Blockchain in der Lieferkette

Die Blockchain-Technologie bietet für die Dokumentation von Produkt- und Vertragsdaten zahlreiche Vorteile. Sie verbindet digitale Datensätze durch Kodierungen („Kryptographie“) und lässt sich nicht unbemerkt verändern. Alle Teilnehmer der Lieferkette können die Integration, Weitergabe und Bestätigung von Informationen jederzeit nachvollziehen. Zugleich bleiben vertrauliche Informationen geschützt. Daraus ergibt sich eine besondere Relevanz für komplexe und hochdynamische globale Lieferketten, wie dies z.B. in der Batteriezellenherstellung der Fall ist.

Blockchain für Dokumente

Mercedes-Benz knüpft dabei an Erfahrungen aus früheren Initiativen an. Bereits im vergangenen Jahr hat der Autohersteller einen Blockchain-Prototyp für die Lieferkette entwickeln lassen. Ziel war die Dokumentation von Verträgen durchgängig und transparent über alle Stufen hinweg. Die dabei gesammelten Erkenntnisse fließen in das neue Pilotprojekt mit ein.

Über „Startup Autobahn“

Am 13. Februar 2020 präsentiert Europas größte Innovationsplattform „Startup Autobahn“ zum siebten Mal ihre gemeinsam erarbeiteten Projektergebnisse auf dem so genannten EXPO Day in Stuttgart. „Startup Autobahn“ ist 2016 von der Daimler AG gegründet worden und hat bis heute 28 nationale und internationale Unternehmen als Partner gewonnen. Gemeinsam arbeiten sie mit internen und externen Innovatoren und Technologieexperten an zukünftigen Mobilitätslösungen. Beim kommenden EXPO Day stehen bei der Daimler AG Projekte rund um Nachhaltigkeit, Enterprise 2.0 und Future Car Technologies im Mittelpunkt. Es geht dabei um „The next green thing“.

Der Partner Über Circulor Circulor ist ein britisches Start-up, das sich auf das Tracking von Rohstoffen mittels der Blockchain-Technologie und künstlicher Intelligenz spezialisiert hat. Mithilfe dieser technischen Lösungen hilft Circulor Unternehmen dabei, transparente Lieferketten abzubilden.

31. Januar 2020