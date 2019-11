Änderungen im BME-Bundesvorstand

Anzeige

Der Bundesvorstand des BME meldet personelle Veränderungen: Dr. Ulrich Piepel ist aus dem BME-Bundesvorstand ausgeschieden. Das teilte er am 15. November auf der Delegiertenversammlung des Verbandes in Berlin mit. Bisher war Piepel als Chief Procurement Officer (CPO) bei der Firma innogy SE tätig. Jetzt hat er das Energieunternehmen zum 31. Oktober 2019 auf eigenen Wunsch verlassen. Piepel gehörte dem obersten Gremium des Einkäuferverbandes seit seiner Wahl im Jahre 2008 an und war dort vor allem für das Themengebiet Automatisierung und Digitalisierung im Einkauf zuständig. Darüber hinaus unterstützte er seine BME-Heimatregionen Essen und Düsseldorf. BME-Hauptgeschäftsführer Dr. Silvius Grobosch bedauert Piepels Ausscheiden und dankt ihm ausdrücklich für sein großartiges Engagement in den vergangenen Jahren. Ulrich Piepel sei „eine Bereicherung für unseren Vorstand und den BME“ gewesen“.

Ebenfalls aus dem BME-Bundesvorstand verabschiedet wurde Dr. Lars Kleeberg, der dem Leitungsgremium seit 2008 in verschiedenen Funktionen angehörte. Auch ihm dankte der BME-Hauptgeschäftsführer für seine langjährige erfolgreiche Tätigkeit zum Wohle des Verbandes. Kleeberg verlässt den Bundesvorstand, weil er sich neuen beruflichen Herausforderungen gestellt hat. Er widmete sich im Bundesvorstand vor allem der Zusammenarbeit zwischen der Hauptgeschäftsstelle und den BME-Regionen und setzte sich für deren Belange ein. Kleeberg hat auch das Fachgremium „Mitglieder und Regionen“ ins Leben gerufen.

Die nächste BME-Vorstandswahl findet am 13. November 2020 wieder im Anschluss an der Symposium in Berlin statt. Sie soll den Generationswechsel im Bundesvorstand einläuten. Erst kürzlich wurden mit Tamara Braun (CPO der SAP SE), Jan Grothe (Leiter Beschaffung Infrastruktur der Deutsche Bahn AG), Stefan Krebs (Head of Procurement der KION Group), Stefanie Lang (Leiterin Zentraleinkauf der MVV Energie AG), Dirk Schneider (Senior Vice President Transformation, Global Sourcing and Purchasing Standards der Deutsche Post DHL) und Dr. Klaus Staubitzer (CPO und Head of Supply Chain der Siemens AG) neue Bundesvorstandsmitglieder gewählt.

Das nächste BME-Symposium Einkauf und Logistik findet vom 11. bis 13. November 2020 in Berlin statt. (sas)

29. November 2019