Lieferkettenrisiken beherrschen, Resilienz schaffen

Während die Welt gebannt auf Krisengebiete schaut, in denen sich das Coronavirus erneut oder vielleicht sogar immer noch ausbreitet, hat eine Studie von Coupa Software herausgefunden, dass deutsche Unternehmen vor allem um das zuverlässige Management ihrer Lieferkettenrisiken kämpfen. Eine Umfrage unter mehr als 600 Finanzentscheidern weltweit ergab, dass 43 Prozent der deutschen Entscheider über die Zuverlässigkeit ihrer Lieferanten besorgt sind. Mehr als ein Drittel (34 Prozent) sorgt sich außerdem um ihre wirtschaftliche Lage. 31 Prozent der befragten Entscheidungsträger machen sich deshalb viele Gedanken darum, wie schnell sie im Ernstfall ihre Lieferanten wechseln könnten.

Lieferantenauswahl neu bewerten

Um negative Auswirkungen auf ihre Lieferketten abzumildern, ergreifen Unternehmen derzeit aktiv Maßnahmen, doch nicht alle sind hierfür optimal gerüstet. 42 Prozent von ihnen geben an, den Abschwung zu nutzen, um ihre Lieferantenauswahl neu zu bewerten und mit 47 Prozent sagt knapp die Hälfte, dass sie die Auswahl ihrer Lieferanten bereits erweitert hat. 45 Prozent haben aufgrund ihres Standortes außerdem zu anderen Lieferanten gewechselt.

Risiken mininieren

Coupa Software, der Anbieter für Business Spend Management, eröffnet Unternehmen durch die digitalisierte Anbindung und Wartung von Lieferanten die Möglichkeit, ihr Backoffice zu optimieren und dadurch Risiken innerhalb der gesamten Lieferkette zu reduzieren. Die Technologie von Coupa unterstützt Unternehmen außerdem auf Grundlage von künstlicher Intelligent dabei, die Lieferantenstämme kontinuierlich zu analysieren und entsprechend zu verbessern. Dafür werden die Daten von Drittanbietern und Lieferanteninteraktionen aus der gesamten Coupa-Community von mehr als 1300 Kunden und Geschäftsausgaben in Höhe von 1,8 Billionen US-Dollar herangezogen.

Transparenz und Kontrolle der Lieferkette

„Die Ungewissheit wird noch eine Weile anhalten – insbesondere da wir an vielen Orten ein Wiederaufleben des Coronavirus und damit einhergehenden Lockdown-Regelungen beobachten, wie es beispielsweise gerade im Kreis Gütersloh der Fall ist“, so Frank Cappel, Regional Vice President, Value Solutions Consulting EMEA bei Coupa Software. „In unsicheren Zeiten ist es von entscheidender Bedeutung, die Situation der jeweiligen Lieferanten zu verstehen. Sie sind der Schlüssel, um Unternehmen langfristig wieder auf Kurs zu bringen. Die Digitalisierung der Lieferketten spielt dabei eine wichtige Rolle, denn nur so ist es möglich, die volle Transparenz und Kontrolle zu behalten.“

Resilienz schaffen

Management und Führungskräfte, insbesondere in den Bereichen Finanzen und Beschaffung, haben nun die Chance, ihr Unternehmen durch diese schwierige Zeit zu führen. Wichtig dabei ist umgehend Maßnahmen zu ergreifen, um in schwierigen Zeiten zu überleben und nicht lange zu zögern.

Coupa hat einen Leitfaden entwickelt, der ein Rahmenkonzept für den Bereichen Finanzen und Beschaffung beinhaltet, zum Aufbau eines widerstandsfähigen Unternehmens in unsicheren Zeiten. Es zeigt Führungskräften auf, wie sie die richtigen Entscheidungen treffen können, um das Unternehmen kurzfristig zu schützen und langfristig auf den Erfolg beim nächsten Aufschwung vorzubereiten. (sas)

Erfahren Sie, was Sie in unsicheren Zeiten tun können und laden Sie sich den Leitfaden herunter: Hier geht es zum Download.