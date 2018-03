Warsteiner vereinheitlicht Einkaufsprozess mit ausschreiben24.com

Anzeige

Medienbrüche ade: Die Warsteiner Gruppe nutzt jetzt die elektronische Ausschreibungslösung ausschreiben24.com des IT- und Businesspartners prego services GmbH. Mit der Lösung kann die Privatbrauerei den gesamten Einkaufsprozess in einem System durchführen. Das aufwändige und fehleranfällige Übertragen von Daten per Hand entfällt.

Die Zentraleinkäuferin Madeleine Knoop der Warsteiner Gruppe begab sich im Herbst 2016 auf die Suche nach einer geeigneten IT-Lösung. Wichtig war ihr dabei vor allem, dass die Anwendung auch für den Einsatz in einem mittelständischen Unternehmen geeignet und der Investitionsbedarf angemessen ist. Durch eine Broschüre für die BME-eLösungstage wurde Knoop Anfang 2017 auf ausschreiben24.com aufmerksam. Nach einer mehrmonatigen Testphase, bei der auch eine Abstimmung mit der IT- und der Revisions-Abteilung sowie Tests mit ausgewählten Geschäftspartnern erfolgte, fiel schließlich im Herbst 2017 die Entscheidung zugunsten von ausschreiben24.com.

Neben der Vereinheitlichung des Einkaufsprozesses haben bei Warsteiner auch die Rückmeldungen der Lieferanten eine wichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung gespielt. „Wir waren uns zunächst nicht sicher, wie hoch die Akzeptanz der Umstellung sein würde. Die Resonanz war dann aber durchweg positiv“, so Knoop. Hervorgehoben wurde von den Lieferanten insbesondere der intuitive Aufbau der Lösung. Ein möglichst hohes Maß an Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten, war für den IT- und Businesspartner prego services GmbH bereits bei der Entwicklung von ausschreiben24.com das wesentliche Ziel . „Wir haben uns beim Aufbau der Lösung an der intuitiven Bedienbarkeit von Konsumenten-Apps orientiert. Der Anwender soll sich sofort ohne Vorkenntnisse zurechtfinden können“, erklärt Marcel Wendt, Fachbereichsleiter Logistik und Produktexperte für E-Sourcing bei der prego services GmbH.

Inzwischen wurden bei Warsteiner etliche Ausschreibungen über die Plattform abgewickelt. Zu Beginn kam die Lösung nur für die Beschaffung von Werbemitteln zum Einsatz, mittlerweile erfolgt der Rollout auf weitere Warengruppen. Mit der Einführung von ausschreiben24.com baut das Unternehmen sein Ziel zur moderneren digitalen Abwicklung von Geschäftsprozessen weiter konsequent aus. (sas)

Über prego services

prego services in Saarbrücken und Ludwigshafen entwickelt und betreibt skalierbare, sichere und zukunftsfähige IT- und Businesslösungen für den Mittelstand. Das Angebot des Unternehmens umfasst die Bereiche Informationstechnologie, Personalwesen sowie Materialwirtschaft und Einkauf. Darüber hinaus bietet es branchenspezifische Services für die Energiewirtschaft. Mit rund 500 Mitarbeitern und seiner hoch performanten und modernen Infrastruktur erbringt das Unternehmen dabei Beratungs-, Service- und Supportdienstleistungen aus einer Hand. Zu den Kunden von prego services zählen renommierte Industrieunternehmen wie Mobotix und Calvatis, Energieversorger und Bundesbehörden, die Deutsche Welle und der 1. FC Kaiserslautern.

20. März 2018