Wettbewerb nimmt Einreichungen an

Unternehmen und andere Einrichtungen mit Büros sind jetzt wieder gefragt! Der B.A.U.M-Wettbewerb „Büro & Umwelt“ ist in die neue Runde gestartet – bis zum 31. Mai ist die Teilnahme möglich.

Das Zitat „what you do today can improve all your tomorrows“ von Ralph Marston inspiriert Menschen stets, ihr Bestes zu geben. Auch umweltbewusstes Verhalten ist ein Prozess, der unser Morgen verändert. Rund 18 Millionen Menschen arbeiten in Deutschland an Büroarbeitsplätzen – insgesamt sind die Umweltbelastungen enorm. Der Verbrauch von Papier und Tintenpatronen sowie die Nutzung von IT-Geräten nimmt stetig zu. Umso wichtiger ist es, den Büroalltag nachhaltiger zu gestalten.

Der Bundesdeutsche Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management (B.A.U.M.) organisiert deshalb seit 2008 jährlich den Wettbewerb „Büro & Umwelt“. Er soll Bewusstsein für die Umweltproblematik im Büro schaffen und diejenigen motivieren, die bereits auf Nachhaltigkeit im Büro achten.

Der Wettbewerb „Büro & Umwelt“ 2019 startet Ende Januar. Unternehmen und Einrichtungen jeglicher Größe und Art sind eingeladen, die Herausforderung anzunehmen und sich auf der unten stehenden Webseite um den Titel des nachhaltigsten Büros zu bewerben. Schirmherrin des Wettbewerbs ist Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Der online auszufüllende Fragebogen fragt alle Bereiche eines Büros ab und dient somit gleichzeitig als Checkliste möglicher Maßnahmen. Die Bewerbung ist bis 31. Mai 2019 möglich. (sd)

Kontakt:

Dieter Brübach (Projektleitung), 0511/ 165 00 21

Christoph Kohler (Projektmitarbeit), 040/ 49 07 11 12

Pia Schmidt (Projektmitarbeit), 040/ 49 07 11 17

info(at)buero-und-umwelt.de

Mehr Informationen und den Fragenbogen finden Sie unter: www.buero-und-umwelt.de

28. Februar 2019