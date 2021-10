Die Kreislaufwirtschaft gewinnt auf der Agenda von Unternehmen in allen Regionen an Bedeutung. Allerdings scheint die Umstellung auf Geschäftsmodelle, die den Verbrauch von Ressourcen durch Wieder- und Weiterverwendung verringern, nur langsam voranzukommen.

Die aktuelle Studie „Circular Economy – Wie gestalten Unternehmen den Übergang zur Kreislaufwirtschaft?“ von DNV (Det Norske Veritas, Anbieter für Zertifizierung, Sicherheit und Risikomanagement) und dem World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) beschäftigt sich mit der Bedeutung der Kreislaufwirtschaft. „Bislang scheint der wachsende Druck von Interessengruppen und Regulierungsbehörden, wie der im März 2020 verabschiedete EU-Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft, die Geschwindigkeit des Übergangs nicht wesentlich zu beeinflussen“, sagt Luca Crisciotti, CEO im Bereich Supply Chain & Product Assurance bei DNV. Nur 5,9 Prozent der Unternehmen geben an, einen führenden Ansatz zu verfolgen. Die begrenzte Akzeptanz von Geschäftsmodellinnovationen zeigt, dass noch viel zu tun ist, bevor wir einen Zustand echter Kreislaufwirtschaft erreichen, der erforderlich ist, um von einem linearen „Take-Make-Waste“-Industriemodell wegzukommen und die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung signifikant zu beeinflussen.“

Konzentration auf Rückgewinnung von Ressourcen

Die ViewPoint-Studie zeigt, dass sich Unternehmen mehr auf Prozess- und Produktinnovationen konzentrieren, z. B. auf die Rückgewinnung von Ressourcen (30,3 %) oder die Verlängerung der Produktlebensdauer (39,6 %). Weniger Unternehmen haben sich auf fortschrittlichere Geschäftsmodelle wie Produkt-as-a-Service (17,6 %) und Sharing-Plattformen (12,5 %) verlegt. Die meisten Unternehmen sehen Kosteneinsparungen (57,2 %) als Hauptvorteil, was angesichts der Konzentration auf bestehende Prozesse und Produkte nicht überrascht.

Hauptvorteil: Kosteneinsparungen

„Während das Engagement des privaten Sektors für die Kreislaufwirtschaft klar ist, ist die externe Kommunikation für ihre Bemühungen in Bezug auf den Umfang und die verwendeten Messgrößen uneinheitlich. Da Investoren, Kunden und Aufsichtsbehörden zunehmend Informationen über die Kreislaufwirtschaft verlangen, können diejenigen Unternehmen, die in der Lage sind, ihre Kreislaufwirtschaft zu messen, zu überwachen und zu verbessern, den größten Nutzen daraus ziehen und ihre wahre Führungsrolle unter Beweis stellen“, sagt Brendan Edgerton, Circular Economy Director WBCSD.

Uneinheitliche Kriterien zur Messung von Kreisläufen

Die Tatsache, dass nur 24,7 % vor der Umsetzung von Initiativen das Ausgangsniveau (Baseline) der Kreislaufwirtschaft bestimmen, während 26,7 % spezifische Ziele und Vorgaben festlegen und 19,8 % Leistungsindikatoren ermittelt haben, stellt ein erhebliches Hindernis für den Fortschritt dar. Die Identifizierung erfolgreicher Initiativen und die transparente Kommunikation über die Leistung wird ohne geeignete Messgrößen wesentlich schwieriger. Zu diesem Problem trägt auch bei, dass 65,6 % der Unternehmen ihre eigenen Kriterien für die Messung von Kreisläufen verwenden, anstatt die von etablierten Organisationen wie dem WBCSD und der Ellen McArthur Foundation entwickelten vergleichbaren Frameworks.

Der Markt verlangt mehr Nachhaltigkeit

„Kunden und Verbraucher verlangen zunehmend, dass Nachhaltigkeitsaussagen und -leistungen fundiert und transparent sind. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Kommunikation von Leistungen und die Anwendung digitaler Lösungen bisher noch gering ist. Hier sehen wir große Vorteile bei der Nutzung bestehender Lösungen und ein enormes Potenzial in der Kombination verifizierter Metriken mit Blockchain-gestützten Track & Trace-Anwendungen, um das notwendige Engagement und Vertrauen von Stakeholdern und Verbrauchern zu schaffen“, sagt Luca Crisciotti, CEO im Bereich Supply Chain & Product Assurance bei DNV.

Über die Studie

Die ViewPoint-Studie „Circular Economy – Wie gestalten Unternehmen den Übergang zur Kreislaufwirtschaft?“ wurde im März/April 2021 durchgeführt. Zu den Befragten gehören 793 Kunden von Business Assurance bei DNV aus verschiedenen Branchen in Europa, Nordamerika, Mittel- und Südamerika sowie Asien.

Über WBCSD

Der World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) ist eine globale, von CEOs geführte Organisation von über 200 führenden Unternehmen, die zusammenarbeiten, um den Übergang zu einer nachhaltigen Welt zu beschleunigen. Der WBCSD hilft Mitgliedsunternehmen, erfolgreicher und nachhaltiger zu werden, indem er sich auf die größtmöglichen positiven Auswirkungen für die Aktionäre, die Umwelt und die Gesellschaft konzentriert.

Die Mitgliedsunternehmen kommen aus allen Wirtschaftszweigen und allen großen Wirtschaftsnationen und repräsentieren zusammen einen Umsatz von mehr als 8,5 Billionen US-Dollar und 19 Millionen Beschäftigte. Das globale Netzwerk des WBCSDs von fast 70 nationalen Wirtschaftsräten verschafft den Mitgliedern eine unvergleichliche Reichweite in der ganzen Welt. Seit 1995 ist der WBCSD in der einzigartigen Lage, mit seinen Mitgliedsunternehmen entlang der Wertschöpfungsketten zusammenzuarbeiten, um wirksame Lösungen für die schwierigsten Nachhaltigkeitsprobleme zu finden.

