Preisverleihungen beim BME

Anzeige

Der BME hat die Sieger der Förderpreise für den wissenschaftlichen Nachwuchs bekannt gegeben. Gewinner des diesjährigen BME-Wissenschaftspreises ist Dr. Christian Thies von der TU Braunschweig. Der Titel seiner Dissertation lautet: „Sustainability assessment of products with global supply chains: Methodological contributions and applications to electric mobility“.

Im Wettbewerb „BME-Hochschulpreis 2021“ konnte sich in der Kategorie „Uni-Abschlussarbeiten“ Anna Maria Saur, ETH Zürich, mit dem Thema „Integrative Supply Planning under Uncertainty in the Athletic Footware Industry“ durchsetzen. Den BME-Hochschulpreis in der Kategorie „FH-Abschlussarbeiten“ gewann Ines Sturz, HS für Technik Stuttgart, mit dem Thema „Quantitative Methodik zur systematischen Analyse, Bewertung und Reduktion von Treibhausgasen aus logistischen CO2e-Messdaten“. Wir gratulieren den PreisträgerInnen und wünschen ihnen weiterhin viel Erfolg in ihrer wissenschaftlichen und beruflichen Laufbahn. (sas)