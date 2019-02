Würth auf Wachstumskurs

Anzeige

Würth Industrie, der Anbieter modularer C-Teile-Lösungen, steigerte seinen Umsatz im Jahr 2018 um 12,5 Prozent auf einen Rekordwert von 567,7 Millionen Euro. Innerhalb der Würth-Gruppe ist die Würth Industrie Service auf automatisierte, individuelle Beschaffungs- und Logistiksysteme für Produktionsmaterial und Betriebsmittel im Bereich der produzierenden Industrie spezialisiert. Ein 1,1 Millionen Artikel umfassendes Sortiment bildet die Basis für die direkte Belieferung sowie für die vernetzten C-Teile-Lösungen. Im Fokus stehen auch 2019 Prozesse und Systeme, die mit digitalen Lösungen effizienter, sicherer und anwenderfreundlicher gestaltet werden sollen. Ein Beispiel ist die im vergangenen Geschäftsjahr vorgestellte ganzheitliche Lieferantenintegration, CPS®miLOGISTICS. Dahinter steckt ein Konzept nach dem Prinzip „Alles aus einer Hand“, mit dem Kunden neben dem Würth-Produktportfolio auch Würth-fremde Teile komplett verwalten können – und dies innerhalb der bewährten Versorgungssysteme wie RFID-Kanban.

„Durch die Digitalisierung gelingt es uns, wiederkehrende, manuelle Tätigkeiten zu automatisieren mit dem Ziel, die Kapazitäten auf die Kernaufgaben im Einkauf und in der Beschaffung unserer Kunden zu konzentrieren. Nach wie vor spielt aber der Mensch im digitalen Zeitalter die zentrale Komponente und kann sich zum Beispiel noch stärker der persönlichen Kommunikation sowie dem Lösen komplexer logistischer Herausforderungen widmen“, so Rainer Bürkert, Geschäftsbereichsleiter der Würth-Gruppe und Geschäftsführer der Würth Industrie Service. Die Anzahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stieg um 10 Prozent auf insgesamt 1639. Auch der Nachwuchs wird gefördert: Mit einer Anzahl von 180 Auszubildenden und Studenten an den Dualen Hochschulen wird eine Ausbildungsquote von 14 % erreicht. Eine wichtige Rolle nimmt dabei die Fachkräftegewinnung insbesondere in der Logistik und IT ein. „Wir sehen gerade diese gestärkte Mannschaft als Schlüssel zu weiterem Wachstum, um noch mehr Kunden von unserem Unternehmen und unseren Systemen zu begeistern“, so Bürkert.

Der Wachstumskurs bedingt Investitionen in den Unternehmensstandort und damit in ein modernes Logistikzentrum für Industriebelieferung in Europa. Im Jahr 2018 wurde in den Industriepark Würth investiert. Unter anderem wurde mit den Baumaßnahmen zur Erweiterung des Hochregallagers um zusätzliche 39.000 Stellplätze sowie zur Erweiterung des OSR Shuttlelager begonnen. Es sind weitere Investitionen in Planung, so dass bis zum Jahr 2020 eine Steigerung auf mehr als 1.000.000 Stellplätze zu erwarten ist. (sd)

22. Februar 2019