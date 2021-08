Beratungsunternehmen formen neue Allianz

Anzeige

Die französische EPSA Group hat vier Gesellschaften der Düsseldorfer Kloepfel Group sowie die belgische Kronos Group übernommen. Laut Analysen des Marktforschungsunternehmen Lünendonk ist die neue Allianz mit über 1600 Mitarbeitern die größte auf Einkauf- und Lieferkettenmanagement spezialisierte Beratungsgruppe im europäischen Raum. Die aktuelle Strukturkrise zwingt die wirtschaftlichen Akteure, sich neu zu organisieren oder sogar zu restrukturieren. Hier setzt die Allianz an: von der Geschäftsstrategie, den Finanzen und der Transformation von Organisationen über den Einkauf und die Optimierung der Lieferkette bis hin zum Re-Engineering von Produktionsmitteln und -kosten und dem Einsatz digitaler Lösungen. Die 1300 Mitarbeiter der EPSA Group betreuen 4500 aktive Kunden in 30 Ländern. EPSA konzentriert sich auf: Organisationstransformation, Supply Chain Performance, Optimierung von Steuern und Sozialabgaben, Innovationsfinanzierung, Energieverbrauchsoptimierung, Beschaffungsberatung und Outsourcing durch den EPSA Marketplace. Zur neuen Allianz zählen die Einkaufsberatung Kloepfel Consulting sowie ihre Tochterunternehmen. Die Kronos Group ist in Europa tätig und arbeitet in den Bereichen Einkaufsberatung, Finanzen, Transformation und Projektmanagement. Mit über 140 Mitarbeitern ist die Kronos Group ein schnell wachsendes Unternehmen, das über 14 Mio. Euro Umsatz pro Jahr erwirtschaftet. Das Unternehmen wird weiterhin von seinen beiden Gründern, Catherine Van Wonterghem und Benoit Graas, geleitet.

(sd)