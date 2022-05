Geschäftsausblick bleibt pessimistisch

Deutschlands Hersteller starteten schwächer ins zweite Quartal, da der Krieg in der Ukraine und die Lockdowns in China sowohl die Nachfrage drückten als auch die Lieferketten störten. Aufgrund des Rückgangs der Neuaufträge sowie der Lieferverzögerungen schrumpften zudem die Produktionsraten. Hinzu kam, dass sich der Kostendruck den Rekordhöhen vom letzten Jahr näherte, was wiederum zu einer nie dagewesenen Verteuerung der Verkaufspreise führte. Beim Geschäftsausblick herrscht weiter Pessimismus, der sich gegenüber dem Vormonat noch verstärkte. Der saisonbereinigte S&P Global/BME Einkaufsmanagerindex sank mit 54,6 Punkten im April auf ein 20-Monatstief nach 56,9 im März. Damit notierte der EMI erneut in der Wachstumszone dank soliden Zuwächsen. Hinter dem vergleichsweise guten Hauptindex verbergen sich allerdings auch die Messwerte für Produktion und Auftragseingang, die beide erstmals seit Juni 2020 unter 50 Punkten liegen. (ys)