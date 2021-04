Antriebstechnik

Anzeige

Der Antriebstechnikspezialist Neff Gewindetriebe führt eine exakt abgestimmte Palette an Original-Schmierstoffen im Angebotsprogramm. Um den Originalzustand der Produkte über Jahre hinweg in Kundenanwendungen zu erhalten und Verträglichkeitskollisionen von Schmierstoffen im Anwendungsfeld zu vermeiden, bietet Neff eine erweiterte, speziell abgestimmte Palette dieser Schmierstoffe als Zubehör an. Entsprechend den Produktgruppen und Einsatzbedingungen sind fünf Produkte verfügbar: Die Schmierfette Grease 2 und Food-Grease 2 wurden speziell für Trapezgewindetriebe entwickelt. Aufgrund seiner PTFE-Bestandteile steigert das Hochleistungsfett Grease 2/3 die Lebensdauer von Kugelgewindetrieben und erhöht die Schmierintervalle. Das Fließfett Grease 000 für die klassischen Hubgetriebe der C-Serie und das Getriebeöl Neff-Lube 320 für die kubischen Spindelhubgetriebe komplettieren das Programm.

www.neff-gewindetriebe.de