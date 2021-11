Bewegt Leitungen und Schläuche bei 360° sicher in der Rotation

Leicht, kompakt und komplett aus Kunststoff ist die neue Dreh-Eenergieführung PRM, die Leitungen und Schläuche von Kameras, Robotern oder Handlingsystemen im 24/7- Betrieb in der Produktion schützen und bei 360° sicher in der Rotation bewegen. Anbieter Igus hat das System, das aus Polymer-Energiekette und einer reibungsarmen Kunststoffführungsrinne besteht, jetzt speziell für enge Rotationsbewegungen von Leitungen und Schläuchen entwickelt. So können Anwender die Lebensdauer ihrer Maschine und Anlage erhöhen und laut Angaben bis zu 73 Prozent Kosten im Einkauf gegenüber einer vergleichbaren Stahlführungsrinne sparen. Überdies ist die Führungsrinne aus Kunststoff um bis zu 85 Prozent leichter als die bislang eingesetzte Stahlvariante. Das neue E-Kettensystem erweitert das Angebot von Igus an direkt online bestellbaren Komplettsets. Derzeit wird die neue Dreh-Energieführung PRM von 200 bis 500 mm Außendurchmesser angeboten. Auch für lineare Verfahrwege von 8 bis 200 m können Anwender auf fertige Bausätze zurückgreifen. (dk)

www.igus.de

